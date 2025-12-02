قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
رياضة

موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب مصر أمام الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وقدم المنتخبان مباراة متوازنة، حيث نجح منتخب الكويت في التسجيل أولًا قبل أن يرد منتخب مصر بهدف التعادل، لتنتهي المواجهة بنقطة لكل طرف في بداية مشوارهما بالبطولة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية في الجولة الثانية أمام منتخب الإمارات، في لقاء يعتبر مفصليًا في تحديد شكل المنافسة داخل المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من: مصر، الإمارات، الكويت، والأردن.

ويدخل الفراعنة البطولة تحت قيادة الجهاز الفني الحالي بقيادة حلمي طولان، الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة وإثبات قدرته على قيادة المنتخب خلال البطولة العربية، قبل استكمال الاستحقاقات القادمة.

موعد مباراة مصر القادمة أمام الإمارات

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في دور المجموعات أمام الإمارات يوم السبت 6 ديسمبر 2025

  • 8:30 مساءً بتوقيت مصر
  • 9:30 مساءً بتوقيت السعودية
  • 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات

وينتظر الجهاز الفني واللاعبون أن تكون المواجهة القادمة فرصة لتعويض التعادل الافتتاحي، ومحاولة خطف النقاط الثلاث قبل الدخول في المراحل الحاسمة من دور المجموعات.

منتخب مصر الثاني كأس العرب موعد مباراة مصر القادمة

المزيد

