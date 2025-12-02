موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب مصر أمام الكويت، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وقدم المنتخبان مباراة متوازنة، حيث نجح منتخب الكويت في التسجيل أولًا قبل أن يرد منتخب مصر بهدف التعادل، لتنتهي المواجهة بنقطة لكل طرف في بداية مشوارهما بالبطولة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة قوية في الجولة الثانية أمام منتخب الإمارات، في لقاء يعتبر مفصليًا في تحديد شكل المنافسة داخل المجموعة الثالثة، التي تضم كلًا من: مصر، الإمارات، الكويت، والأردن.

ويدخل الفراعنة البطولة تحت قيادة الجهاز الفني الحالي بقيادة حلمي طولان، الذي يسعى لتحقيق نتائج مميزة وإثبات قدرته على قيادة المنتخب خلال البطولة العربية، قبل استكمال الاستحقاقات القادمة.

موعد مباراة مصر القادمة أمام الإمارات

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في دور المجموعات أمام الإمارات يوم السبت 6 ديسمبر 2025

8:30 مساءً بتوقيت مصر

9:30 مساءً بتوقيت السعودية

10:30 مساءً بتوقيت الإمارات

وينتظر الجهاز الفني واللاعبون أن تكون المواجهة القادمة فرصة لتعويض التعادل الافتتاحي، ومحاولة خطف النقاط الثلاث قبل الدخول في المراحل الحاسمة من دور المجموعات.