فينيسيوس يشعل الأجواء ويرد على جماهير جيرونا بإشارة الدرجة الثانية

شهدت مباراة ريال مدريد أمام جيرونا في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني حالة من التوتر بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وجماهير الفريق المضيف، بعدما دخل اللاعب في مشادة كلامية وإشارات مستفزة ردًّا على الهتافات العدائية التي وجهت ضده طوال اللقاء.

وانتهت المباراة بتعادل إيجابي بهدف لمثله، في مواجهة شهدت أجواء مشحونة داخل ملعب جيرونا، حيث تعرض فينيسيوس لصيحات استهجان متواصلة من الجماهير كلما لمس الكرة. هذه الهتافات دفعت مهاجم ريال مدريد للرد في أكثر من مناسبة خلال اللقاء.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بثّت قناة “موفيستار” مقطع فيديو يظهر فيه فينيسيوس وهو يوجّه رده للجماهير، مشيرًا بيده نحو الأسفل في إشارة واضحة إلى “الدرجة الثانية”، ما يعني تذكير جماهير جيرونا بإمكانية هبوط فريقهم بالنظر إلى ترتيبه الحالي في جدول الليجا.

المشهد أثار جدلًا واسعًا في الصحافة الإسبانية، خاصة أن العلاقة بين فينيسيوس وبعض جماهير الفرق المنافسة شهدت أكثر من توتر خلال الموسمين الماضيين، سواء بسبب الاستفزازات داخل الملعب أو أحداث الهتافات المسيئة التي كان اللاعب طرفًا فيها.

وعلى مستوى جدول الترتيب، يحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، خلف برشلونة المتصدر، بينما يقبع جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، ليظل مهددًا بالهبوط في حال عدم تحسن نتائجه خلال الجولات المقبلة.

ويأتي هذا الموقف ليضيف فصلًا جديدًا من الحساسية بين فينيسيوس وجماهير الفرق المنافسة، وسط توقعات بأن تثير الواقعة ردود فعل داخل رابطة الدوري الإسباني خلال الأيام المقبلة.