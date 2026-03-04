أبو الغيط: استمرار الهجمات الإيرانية خطأ استراتيجي يعمّق الانقسام العربي الإيراني

أدان السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجمات التي تنفذها إيران ضد بعض الدول العربية، واصفًا الوضع بأنه "خطير ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، ومحذرًا من التداعيات السلبية المتصاعدة على العلاقات العربية الإيرانية.

حالة الانقسام والتوتر

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ أكد الأمين العام في بيان رسمي أن استمرار هذه الهجمات يمثل "خطأً استراتيجيًا فادحًا من شأنه أن يعمّق حالة الانقسام والتوتر بين الجانبين العربي والإيراني"، مشددًا على أن المنطقة لا تحتمل مزيدًا من التصعيد أو السياسات التي تؤجج النزاعات.

وأضاف أن ما تقوم به إيران يُعد "انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، داعيًا إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بقواعد حسن الجوار.

كما جدد الأمين العام تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية المتضررة من هذه الهجمات، مؤكدًا وقوف المنظمة إلى جانب أعضائها في مواجهة أي تهديد يمس أمنها القومي أو استقرارها الداخلي.

تغليب لغة الحوار والدبلوماسية

ودعا البيان إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على احتواء التوتر عبر القنوات السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح شعوب المنطقة.