حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد التعادل مع الكويت.. ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025

منتخب مصر الثاني
حمزة شعيب

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بتعادل إيجابي أمام منتخب الكويت، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة المقامة حاليًا في قطر.

وجاءت المباراة متوازنة من الطرفين، حيث تمكن المنتخب الكويتي من التقدم أولًا عبر فهد الهاجري، قبل أن ينجح محمد مجدي "أفشة" في إدراك التعادل لصالح الفراعنة، ليحصد كل منتخب نقطة في بداية مشواره بالبطولة.

وشهدت المواجهة محاولات هجومية متعددة من لاعبي المنتخبين، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل عادل يعكس سير المباراة داخل الملعب.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بشكل مؤقت برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب الكويت الذي حل في المركز الثاني بنفس الرصيد. بينما لم يخض منتخبا الأردن والإمارات مباراتهما في الجولة الأولى، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء.

وتضم المجموعة الثالثة كلًا من:

  • مصر
  • الكويت
  • الأردن
  • الإمارات

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025

  1. منتخب مصر – 1 نقطة (لعب مباراة واحدة)
  2. منتخب الكويت – 1 نقطة (لعب مباراة واحدة)
  3. منتخب الأردن – 0 نقاط (لم يلعب بعد)
  4. منتخب الإمارات – 0 نقاط (لم يلعب بعد)

ومن المنتظر أن تتضح ملامح المنافسة داخل المجموعة بعد مواجهة الأردن والإمارات، قبل استكمال باقي الجولات التي ستحدد هوية المتأهلين إلى الدور القادم من البطولة.

منتخب مصر الثاني كأس العرب ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

