حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فتحي سند عن تعادل مصر أمام الكويت: حكم دنماركي شجاع

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي تعادل  منتخب مصر والكويت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :ربنا ستر ..منتخب مصر الذى اجاد فى الشوط الاول ..تراجع وكاد يخرج خاسرا امام الكويت " المتواضع " ..فى الشوط الثانى.

وتابع : لولا شجاعة الحكم الدنماركى الذى احتسب ضربة جزاء ثانية احرزها قفشة ،هبوط حاد فى المستوى بعد هدف الكويت ..ارتباك  ..بطء .. ..والتغييرات سلبية ..اخطاء كثيرة تحتاج الى علاج قبل مباراة الامارات.

واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت فى المركز الثاني برصيد نقطة أيضاً.

وسدد غنام محمد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى  الكويتبصعوبة بالغة في الدقيقة 2.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق إسلام عيسى على رأس محمد النني الذي سدد كرة وصلت سهلة إلى حارس المرمى في الدقيقة 4.

وأهدر رجب نبيل هدف محقق لمنتخب مصر فى الدقيقة 13، بعد عرضية من إسلام عيسى تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن فى الشباك من الخارج.

اختراق رائع من يحيى زكريا الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 23.

وأضاع عمرو السولية ركلة جزاء لمنتخب مصر فى الدقيقة 38.

ومرر محمد شريف كرة سحرية لـ إسلام عيسى ووضعه فى وضع الإنفراد ويسددها الأخير فى الشباك من الخارج ليحرم منتخب مصر من هدف التقدم فى الدقيقة 51.

فتحي سند منتخب مصر منتخب الكويت منتخب مصر و الكويت اداء منتخب مصر

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

محاضرتين ضمن برنامج الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات

متحدث الأوقاف محاضرًا لمتدربي الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

الرقية الشرعية

رقية شرعية لعلاج الحسد .. اقرأها على ماء واشربه في الصباح

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة

بالصور

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

