كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل

أحرز منتخب مصر هدف التعادل فى شباك منتخب الكويت من عمر الشوط الثاني ،في المباراة التى تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وجاء هدف منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وسدد غنام محمد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الكويتبصعوبة بالغة في الدقيقة 2.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق إسلام عيسى على رأس محمد النني الذي سدد كرة وصلت سهلة إلى حارس المرمى في الدقيقة 4.

وأهدر رجب نبيل هدف محقق لمنتخب مصر فى الدقيقة 13، بعد عرضية من إسلام عيسى تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن فى الشباك من الخارج.

اختراق رائع من يحيى زكريا الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 23.

وأضاع عمرو السولية ركلة جزاء لمنتخب مصر فى الدقيقة 38.

ومرر محمد شريف كرة سحرية لـ إسلام عيسى ووضعه فى وضع الإنفراد ويسددها الأخير فى الشباك من الخارج ليحرم منتخب مصر من هدف التقدم فى الدقيقة 51.

التشكيل جاء على النحو التالي:

محمد بسام (23) ’ أكرم توفيق (12) ’ رجب نبيل (5) ’ ياسين مرعي (3) ’ يحيي زكريا (21) ’ محمد النني (17) ’ عمرو السولية (14) ’ غنام محمد (19) ’ مصطفي سعد "ميسي" (20) ’ إسلام عيسى (8) ’ محمد شريف (10).

وعلى مقاعد البدلاء:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم فؤاد (7) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ مروان حمدي (18).



