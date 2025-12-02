القادم أصعب.. تعليق صادم من خالد الغندور بعد تعادل منتخب مصر والكويت

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعادل منتخب مصر والكويت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: تعادل غير مرضي و تراجع في مستوي محمد الشريف و السولية و القادم أصعب



واقتنص منتخب مصر نقطة ثمينة من منتخب الكويت فى الوقت القاتل ،في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد لوسيل فى الجولة الأولي بدور المجموعات ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وافتتح منتخب الكويت التهديف فى الدقيقة 67، بعد كرة عرضية لصالح منتخب الكويت من ركلة ركنية عن طريق محمد دحام ليسدد فهد الهاجري رأسية رائعة داخل الشباك.

وأدرك منتخب مصر فى الدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي قفشة.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب الكويت فى المركز الثاني برصيد نقطة أيضاً.

وسدد غنام محمد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الكويتبصعوبة بالغة في الدقيقة 2.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق إسلام عيسى على رأس محمد النني الذي سدد كرة وصلت سهلة إلى حارس المرمى في الدقيقة 4.

وأهدر رجب نبيل هدف محقق لمنتخب مصر فى الدقيقة 13، بعد عرضية من إسلام عيسى تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية ولكن فى الشباك من الخارج.

