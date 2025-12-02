قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور
رياضة

طرد وخناقة واعتراض.. أبرز مشاهد تعادل منتخب مصر والكويت بـ كأس العرب

محمد شريف وحلمي طولان
محمد شريف وحلمي طولان
يسري غازي

تعادل منتخب مصر لـ المحليين مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما في إفتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

مباراة منتخب مصر والكويت بـ كأس العرب شهدت العديد من اللقطات المثيرة حيث نشبت خناقة بين اللاعبين وإهدار لركلة جزاء واعتراض من جانب محمد شريف على تبديله بقرار حلمي طولان مدرب الفراعنة.

كبشة أهداف ضائعة
وشهدت مجريات الشوط الأول إهدار منتخب مصر كبشة أهداف أمام الكويت وسيطر الفراعنة على منتصف الملعب ولم تسنح سوي فرصة وحيدة.

ونجح منتخب مصر لـ المحليين في محاصرة نظيره منتخب الكويت وسط ملعبه وشكل مصطفي سعد ميسي إزعاجا لدفاعات المنافس عبر مراواغاته ومهاراته.

إهدار ركلة جزاء

وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بغرابة في الدقيقة 38 ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فشل محمد شريف مهاجم منتخب مصر فى تقديم أي مردود فني في قيادة هجوم الفراعنة أمام الكويت.

هدف لـ الكويت
وفي الشوط الثاني باغت منتخب الكويت نظيره منتخب مصر بهدف من رأسية قوية سكنت شباك محمد بسام في الدقيقة 64.

انتفاضة الفراعنة واعتراض المخيف

انتفض منتخب مصر عقب استقبال شباكه هدفا وشن عدد الهجمات ولجأ حلمي طولان مدرب الفراعنة إلي سحب محمد شريف مهاجم المنتخب الثاني ونزول مروان حمدي بدلا منه وسط إعتراضات من محمد شريف على قرار المدير الفني بخروجه من الملعب.

ركلة جزاء لـ مصر وطرد الحارس

ونشط منتخب مصر ونجح مروان حمدي في الحصول على ركلة جزاء عقب تعرضه لعرقلة من حارس مرمى منتخب الكويت ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء وطرد حارس الكويت.

هرج ومرج بركلة الجزاء

وسادت حالة من الهرج والمرج لدي منتخب مصر حيث تمسك عمرو السولية بتسديده ركلة الجزاء وسط محاولات من زملاؤه لاقناعه بالتخلي عن الفكرة لاسيما وأنه أضاع ضربة الجزاء فى الشوط الأول.

وسدد محمد مجدى أفشة نجم منتخب مصر ركلة الجزاء لتسكن فى شباك حارس الكويت محرزا الهدف الأول.

خناقة مروان حمدي

وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية نشبت خناقة بين مروان حمدى مهاجم منتخب مصر وأحد لاعبو منتخب الكويت استلزم تدخل العقلاء وفض الإشتباك.

مباراة مصر القادمة بـ كأس العرب

يواجه يوم السبت المقبل منتخب مصر للاعبين المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات فى ثاني جولات منافسات بطولة كأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر للاعبين المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات فى بطولة كأس العرب فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت القادم.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب الإمارات فى ثاني جولات بطولة كاس العرب بقطر 2025.

