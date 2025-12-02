قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجاح إسعاد يونس ورشيدي في انتخابات غرفة صناعة السينما
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
رياضة

حلمي طولان يعلّق على تعادل مصر مع الكويت ويؤكد: أهدرنا الفوز

حلمي طولان
حلمي طولان
حمزة شعيب

أعرب حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن رؤيته لمباراة الفريق أمام الكويت التي انتهت بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على استاد لوسيل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وشهدت المواجهة تقدم المنتخب الكويتي عبر فهد الهاجري، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل لصالح منتخب مصر من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق في بداية مشوارهما بالبطولة.

وفي تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، أكد حلمي طولان أن المنتخب المصري كان الأفضل طوال فترات اللقاء، مشيرًا إلى أن الفراعنة أهدروا عددًا كبيرًا من الفرص المحققة، وهو ما حرمهم من حسم المباراة مبكرًا. وقال:


"المباراة كانت في صالحنا بشكل تام خلال الشوطين… الشوط الأول كان ممكن ينتهي بـ 4 أو 5 أهداف، ونفس الأمر في الشوط الثاني."

وأوضح طولان أن إضاعة الفرص تسببت في تعقيد اللقاء، مؤكدًا أن الفريق تعرض لـ"عقاب" كروي طبيعي بسبب عدم استغلال الفرص، مضيفًا:


"هذه هي كرة القدم… عندما تهدر يتم معاقبتك، لكن الحمد لله قدرنا نعوض وسجلنا من ركلة جزاء بعد ضياع الأولى."

وأشاد المدير الفني بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك القدرة على تحسين نتائجه في المباريات المقبلة، قائلاً:"اللاعبون فعلوا أقصى ما في وسعهم… والمقبل سيكون أفضل بإذن الله."

ويستعد منتخب مصر لمواجهته القادمة في البطولة، وسط تطلعات لتحقيق أول فوز في دور المجموعات وتعويض تعادل الافتتاح قبل أن تشتد المنافسة على بطاقتي التأهل.

حلمي طولان منتخب مصر الثاني كأس العرب

