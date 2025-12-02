قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أفشة يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر والكويت بـ كأس العرب

أفشة
أفشة
يسري غازي

حصل محمد مجدى أفشة نجم منتخب مصر الثاني على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الفراعنة والكويت فى أولي جولات بطولة كاس العرب.

وأحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل لـ منتخب مصر الثاني من ركلة جزاء سددها فى شباك منتخب الكويت فى العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
 

تعليق مدرب منتخب مصر
علق حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني علي التعادل مع منتخب الكويت في افتتاحية جولات الفراعنة بـ كأس العرب. 

قال حلمي طولان عقب انتهاء لقاء مصر والكويت : أول حاجه عايز أقولها أن الماتش كان ون سايد جيم في الشوطين سواء الأول ولا الثاني. 

تابع مدرب منتخب مصر الثاني: الشوط الأول كان كفيل يخلص اربعة خمسة والشوط الثاني نفس الحكاية.

أضاف مدرب منتخب مصر الثاني: لكن هي دي الكرة بتضيع بتتعاقب لكن الحمد لله قدرنا نعوض وجالنا ضربتين جزاء واحدة راحت وسجلنا التانية.

واختتم حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني حديثه قائلا: الولاد عملوا أقصى ما في وسعهم لكن اللي جاي نعوضه بإذن الله

وتعادل منتخب مصر لـ المحليين مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما في إفتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

مباراة منتخب مصر والكويت بـ كأس العرب شهدت العديد من اللقطات المثيرة حيث نشبت خناقة بين اللاعبين وإهدار لركلة جزاء واعتراض من جانب محمد شريف على تبديله بقرار حلمي طولان مدرب الفراعنة.

وشهدت مجريات الشوط الأول إهدار منتخب مصر كبشة أهداف أمام الكويت وسيطر الفراعنة على منتصف الملعب ولم تسنح سوي فرصة وحيدة.

ونجح منتخب مصر لـ المحليين في محاصرة نظيره منتخب الكويت وسط ملعبه وشكل مصطفي سعد ميسي إزعاجا لدفاعات المنافس عبر مراواغاته ومهاراته.

وأهدر عمرو السولية ركلة جزاء لصالح منتخب مصر بغرابة في الدقيقة 38 ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفشل محمد شريف مهاجم منتخب مصر فى تقديم أي مردود فني في قيادة هجوم الفراعنة أمام الكويت.

وفي الشوط الثاني باغت منتخب الكويت نظيره منتخب مصر بهدف من رأسية قوية سكنت شباك محمد بسام في الدقيقة 64.

انتفض منتخب مصر عقب استقبال شباكه هدفا وشن عدد الهجمات ولجأ حلمي طولان مدرب الفراعنة إلي سحب محمد شريف مهاجم المنتخب الثاني ونزول مروان حمدي بدلا منه وسط إعتراضات من محمد شريف على قرار المدير الفني بخروجه من الملعب.

ونشط منتخب مصر ونجح مروان حمدي في الحصول على ركلة جزاء عقب تعرضه لعرقلة من حارس مرمى منتخب الكويت ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء وطرد حارس الكويت.

وسادت حالة من الهرج والمرج لدي منتخب مصر حيث تمسك عمرو السولية بتسديده ركلة الجزاء وسط محاولات من زملاؤه لاقناعه بالتخلي عن الفكرة لاسيما وأنه أضاع ضربة الجزاء فى الشوط الأول.

وسدد محمد مجدى أفشة نجم منتخب مصر ركلة الجزاء لتسكن فى شباك حارس الكويت محرزا الهدف الأول.

وعقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية نشبت خناقة بين مروان حمدى مهاجم منتخب مصر وأحد لاعبو منتخب الكويت استلزم تدخل العقلاء وفض الإشتباك.
 

مباراة مصر القادمة بـ كأس العرب

يواجه يوم السبت المقبل منتخب مصر للاعبين المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات فى ثاني جولات منافسات بطولة كأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر للاعبين المحليين بقيادة حلمي طولان نظيره منتخب الإمارات فى بطولة كأس العرب فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت القادم.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب الإمارات فى ثاني جولات بطولة كاس العرب بقطر 2025.

 

منتخب مصر أفشة الكويت كأس العرب حلمي طولان

