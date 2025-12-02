ريو فرديناند يرجّح عودة جيرارد لقيادة ليفربول وسط تزايد الضغوط على آرني سلوت

أشار ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إلى إمكانية تولي ستيفن جيرارد، قائد ليفربول التاريخي، مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الضغوط الواقعة على المدير الفني الحالي آرني سلوت بعد سلسلة من النتائج المخيبة هذا الموسم.

قاد سلوت ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، لكن أداء النادي تراجع بشكل لافت خلال الموسم الجاري، حيث تلقى الريدز ست هزائم في 13 مباراة خاضها بالدوري حتى الآن، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيبه إلى المركز الثامن وتزايد الشكوك حول مستقبل المدرب الهولندي.

ومع حالة عدم الاستقرار الفني، تتصاعد التكهنات بشأن إمكانية تغيير الجهاز الفني، وهو ما دفع فرديناند للحديث عن سيناريو محتمل بعودة ستيفن جيرارد لتولي المسؤولية، على الأقل بشكل مؤقت، حال اتخاذ الإدارة قرارًا بإقالة سلوت.

وقال فرديناند، خلال حديثه عبر قناته على "يوتيوب":“كنت جالسًا مع جيرارد قبل أيام وقلت له: عليك أن تحسّن أدائك يا صديقي، كن جاهزًا… قد تعود كمدرب مؤقت.”

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق:“هذا هو ما فكرت فيه. هناك العديد من المباريات الصعبة القادمة، ولا أظن أن سلوت قادر على اجتيازها كلها في الوضع الحالي.”

وأكد فرديناند أن ضغط الجماهير قد يكون عاملاً حاسمًا في اتخاذ إدارة ليفربول لقرارها، مشيرًا إلى أن جيرارد، رغم تجربته في عدة أندية، يظل رمزًا كبيرًا في تاريخ النادي وقد يكون خيارًا مناسبًا لتهدئة الأجواء وإعادة الاستقرار داخل غرفة الملابس.

وتابع قائلاً:“ضغط الجماهير سيكون كبيرًا جدًا. قد تجد الإدارة نفسها مضطرة للتحرك. وفي هذه الظروف، لا أحد سينسى مكانة أسطورة مثل ستيفن جيرارد… لن أتفاجأ إذا تلقى اتصالًا من ليفربول.”

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير آرني سلوت، خاصة مع تواصل تراجع النتائج، وسط ترقب جماهيري لاحتمالية حدوث تغيير مفاجئ يعيد جيرارد إلى “أنفيلد” ولكن هذه المرة من على مقعد المدير الفني.