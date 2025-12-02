قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه
عرضة للهجوم .. ترامب يهدد الدول المتورطة في تهريب المخدرات لأمريكا
عطل فني بالخط الثاني للمترو يؤثر على الحركة بالاتجاهين
تخلى عن جزء من مكاسبه.. تراجع سعر الذهب في الأسواق
رياضة

ريو فرديناند يرجّح عودة جيرارد لقيادة ليفربول وسط تزايد الضغوط على آرني سلوت

ريو فرديناند
ريو فرديناند
حمزة شعيب

أشار ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، إلى إمكانية تولي ستيفن جيرارد، قائد ليفربول التاريخي، مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الضغوط الواقعة على المدير الفني الحالي آرني سلوت بعد سلسلة من النتائج المخيبة هذا الموسم.

قاد سلوت ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، لكن أداء النادي تراجع بشكل لافت خلال الموسم الجاري، حيث تلقى الريدز ست هزائم في 13 مباراة خاضها بالدوري حتى الآن، وهو ما أدى إلى تراجع ترتيبه إلى المركز الثامن وتزايد الشكوك حول مستقبل المدرب الهولندي.

ومع حالة عدم الاستقرار الفني، تتصاعد التكهنات بشأن إمكانية تغيير الجهاز الفني، وهو ما دفع فرديناند للحديث عن سيناريو محتمل بعودة ستيفن جيرارد لتولي المسؤولية، على الأقل بشكل مؤقت، حال اتخاذ الإدارة قرارًا بإقالة سلوت.

وقال فرديناند، خلال حديثه عبر قناته على "يوتيوب":“كنت جالسًا مع جيرارد قبل أيام وقلت له: عليك أن تحسّن أدائك يا صديقي، كن جاهزًا… قد تعود كمدرب مؤقت.”

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق:“هذا هو ما فكرت فيه. هناك العديد من المباريات الصعبة القادمة، ولا أظن أن سلوت قادر على اجتيازها كلها في الوضع الحالي.”

وأكد فرديناند أن ضغط الجماهير قد يكون عاملاً حاسمًا في اتخاذ إدارة ليفربول لقرارها، مشيرًا إلى أن جيرارد، رغم تجربته في عدة أندية، يظل رمزًا كبيرًا في تاريخ النادي وقد يكون خيارًا مناسبًا لتهدئة الأجواء وإعادة الاستقرار داخل غرفة الملابس.

وتابع قائلاً:“ضغط الجماهير سيكون كبيرًا جدًا. قد تجد الإدارة نفسها مضطرة للتحرك. وفي هذه الظروف، لا أحد سينسى مكانة أسطورة مثل ستيفن جيرارد… لن أتفاجأ إذا تلقى اتصالًا من ليفربول.”

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير آرني سلوت، خاصة مع تواصل تراجع النتائج، وسط ترقب جماهيري لاحتمالية حدوث تغيير مفاجئ يعيد جيرارد إلى “أنفيلد” ولكن هذه المرة من على مقعد المدير الفني.

ريو فرديناند جيرارد ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: جيل Z .. إلى أين يقود أفريقيا ؟

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

