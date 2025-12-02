مواعيد مباريات المنتخب المقبلة في كأس العرب

تعادل منتخب مصر مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري

وستكون مواعيد مباريات منتخب مصر في هذه البطولة كالتالي:

2- في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في تمام الساعه الثامنة والنصف مساءً.

3- في الجولة الثالثة من دور المجموعات الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في الرابعة والنصف عصرًا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، والتي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن