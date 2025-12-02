«أهلي 2009» يتعادل مع طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الجمهورية.

سجل الأهلي ثنائية تقدم بها عن طريق محمد أيمن ومصطفى فرج، قبل أن يسجل الطلائع ثنائية مماثلة وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2 - 2.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 33 نقطة من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على مودرن سبورت 1 - 0، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى غزل المحلة 2 - 0، وعلى بيراميدز 3 - 0، وتعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على سيراميكا كليوباترا 3 - 2، وعلى حرس الحدود 3 - 0، وخسر أمام الزمالك 1 - 3، وتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 1 - 1، وفاز على الاتحاد 3 - 0، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 4 - 0، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وتعادل مع طلائع الجيش 2 - 2، مسجلًا 29 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.