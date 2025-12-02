قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
فرنسا تستعرض أحدث أسلحتها العالمية في معرض إيديكس 2025.. صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

«أهلي 2009» يتعادل مع طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

عبدالحكيم أبو علم

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة الجمهورية.

سجل الأهلي ثنائية تقدم بها عن طريق محمد أيمن ومصطفى فرج، قبل أن يسجل الطلائع ثنائية مماثلة وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2 - 2.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 33 نقطة من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على مودرن سبورت 1 - 0، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى غزل المحلة 2 - 0، وعلى بيراميدز 3 - 0، وتعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على سيراميكا كليوباترا 3 - 2، وعلى حرس الحدود 3 - 0، وخسر أمام الزمالك 1 - 3، وتعادل مع كهرباء الإسماعيلية 1 - 1، وفاز على الاتحاد 3 - 0، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 4 - 0، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وتعادل مع طلائع الجيش 2 - 2، مسجلًا 29 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلًّا من محمد عز مديرًا فنيًّا، وتامر مرسي مدربًا عامًّا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

