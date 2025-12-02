«أهلي 2005» يتعادل مع الاتحاد سلبيًّا في دوري الجمهورية للشباب

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الاهلي مواليد 2005 سلبيًّا مع ضيفه الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري الجمهورية للشباب، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: إبراهيم محمد - مازن أحمد - أحمد عابدين - طارق فوزي.

الوسط: كريم عمرو - محمد رأفت - إبراهيم عادل - إبراهيما كاظم.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - صامويل أوبونج.

وشارك عمر معوض بدلًا من كريم عمرو، وهشام مصطفى بدلًا من صامويل أوبونج، ومحمد رضا بدلًا من محمد رأفت، ومحمد زعلوك بدلًا من إبراهيما كاظم، وسيف أيمن بدلًا من إبراهيم محمد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وخسارتين، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، وخسر أمام حرس الحدود 1 - 2، وفاز على الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 0، وتعادل مع الاتحاد السكندري 0 - 0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

