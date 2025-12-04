أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي العربي تسلط الضوء على النماذج الملهمة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن جائزة التميز الحكومي العربي، تعد منبرا يختفي بالعطاء وهي إحدى حلقات التحفيز ومضاعفة الجهد من قبل الحكومات العربية، مقدما الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للجائزة.

وأضاف أبو الغيط في كلمة له على هامش فعاليات حفل توزيع جائزة التميز الحكومي العربي 2025، أن من يعملون في المؤسسات الحكومية في حاجة إلى أن يكونوا قادرين على مواكبة التطورات والتحديات المتزامنة التي فرضتها التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، إضافة إلى ما تشهده المنطقة.

وقدم أبو الغيط الشكر لدولة الإمارات العربية وحكومتها على رعايتهم للجائزة، مطالبا الحكومات العربية على إظهار الجانب الملهم داخل المؤسسات الرسمية.

وتستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الآن، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي(الدورة الرابعة 2025)، التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي الجائزة، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019 بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة التطوير الإداري وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي في الحكومات العربية، فضلاً عن تحفيز القيادات الحكومية والاحتفاء بالتجارب الناجحة والممارسات الملهمة في مجال الإدارة الحكومية.

ويشارك في الحفل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.