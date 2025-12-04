قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم صابر يفوز بجائزة التميز الحكومى كأفضل محافظ عربي 2025
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حفاظا على الهوية الثقافية .. أنامل أزهرية تبدع فى مطروح | صور

محافظ مطروح يتفقد المعرض
محافظ مطروح يتفقد المعرض
ايمن محمود

اقيم بمكتبة مصر العامة بمطروح فعالية فنية مميزة،  تحت عنوان "أنامل أزهرية تجسد الهوية"،.

حيث  قدم طلاب الأزهر لوحة فنية متكاملة، جمعت بين الأصالة والتراث وقيم الاعتدال والجمال، لتؤكد أن الفن ليس بعيدًا عن رسالة الأزهر، بل هو امتداد لها يعزز الهوية ويصونها للأجيال.

محافظ مطروح يفتتح المعرض 

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، معرض أنامل أزهرية تجسد الهوية"، ليكون أولى الفعاليات الميدانية التي تشارك بها المنطقة الأزهرية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ110. 

 إبداع الطلاب 

ضم المعرض عشرات الأعمال الفنية التي جسدت عناصر التراث المطروحي والمصري؛ من زخارف إسلامية، ورموز تراثية، ومناظر طبيعية من بيئة الصحراء والبحر، إلى لوحات تحمل قيم التسامح والانتماء وحب الوطن. وجاءت الأعمال نتاج برامج متخصصة في التربية الفنية داخل المعاهد الأزهرية، حيث حرص القائمون عليها على تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على التعبير عن هويتهم من خلال الفن.

الحفاظ على الهوية

أكد مسؤولو الأزهر خلال الافتتاح أن المعرض يأتي في إطار دور الأزهر الشريف في دعم المواهب الشابة، وتفعيل الأنشطة التي تعزز الهوية والثقافة البصرية لدى الطلاب. كما أشاروا إلى أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في بناء شخصية متوازنة، وتدعم قيم الانتماء والتعايش، وتبرز أن الفن جزء أصيل من بناء الوعي الوطني.

مشاركة مجتمعية واسعة

شهد المعرض توافد عدد كبير من الأهالي والمهتمين بالفنون والتراث، الذين أشادوا بمستوى الأعمال الفنية وقدرة الطلاب على تجسيد الهوية الأصيلة بطريقة معاصرة. كما مثّل المعرض فرصة لتوثيق التعاون بين الأزهر الشريف والجهات الثقافية بالمحافظة، وتعزيز دور الفن كجسر للتواصل بين الطلاب والمجتمع.

اهداف المعرض 

يهدف المعرض إلى إبراز المواهب الفنية والإبداعية لطلاب وطالبات الأزهر، مع تعزيز الوعي بالهوية الوطنية والتاريخية وربط الطالب الأزهري بتراثه وحضارته العريقة.

مشتملات المعرض 

تضمن المعرض ثلاثة أجنحة، حيث احتفى الجناح الأول بالعيد القومي لتعزيز التراث الشعبي، وعرض الجناح الثاني معروضات تجسد الحضارة الفرعونية القديمة لتعزيز الهوية التاريخية، بينما ركز الجناح الثالث على أعمال أعياد الطفولة والفنون البيئية ومنها إعادة التدوير،.

مشغولات يدوية 

وتميز المعرض باحتوائه على مشغولات يدوية لـ "الفتاة المنتجة" وورش فنية حية شملت النحت على النحاس، وقامت الطالبات المشاركات بشرح أعمالهن وربط تفاصيل اللوحات بقيم الانتماء والتراث.

خلق اجيال والتعبيرعن الهوية 

،اكد مدير ازهر مطروح الشيخ عطية سالم، أن الأزهر الشريف يولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الفنية والثقافية لتربية جيل متكامل الشخصية، قادر على التعبير عن هويته وقضايا وطنه بفن واعٍ ملتزم.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

إسلام عفيفى

وفاة شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

التجلي الأعظم

مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر بأبوظبي

الأعلى للجامعات

جامعة المنوفية تنظم معرض المشروعات الحرفية على هامش مؤتمر الابتكار

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد