حفاظا على الهوية الثقافية .. أنامل أزهرية تبدع فى مطروح | صور

اقيم بمكتبة مصر العامة بمطروح فعالية فنية مميزة، تحت عنوان "أنامل أزهرية تجسد الهوية"،.

حيث قدم طلاب الأزهر لوحة فنية متكاملة، جمعت بين الأصالة والتراث وقيم الاعتدال والجمال، لتؤكد أن الفن ليس بعيدًا عن رسالة الأزهر، بل هو امتداد لها يعزز الهوية ويصونها للأجيال.

محافظ مطروح يفتتح المعرض

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، معرض أنامل أزهرية تجسد الهوية"، ليكون أولى الفعاليات الميدانية التي تشارك بها المنطقة الأزهرية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ110.

إبداع الطلاب

ضم المعرض عشرات الأعمال الفنية التي جسدت عناصر التراث المطروحي والمصري؛ من زخارف إسلامية، ورموز تراثية، ومناظر طبيعية من بيئة الصحراء والبحر، إلى لوحات تحمل قيم التسامح والانتماء وحب الوطن. وجاءت الأعمال نتاج برامج متخصصة في التربية الفنية داخل المعاهد الأزهرية، حيث حرص القائمون عليها على تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على التعبير عن هويتهم من خلال الفن.

الحفاظ على الهوية

أكد مسؤولو الأزهر خلال الافتتاح أن المعرض يأتي في إطار دور الأزهر الشريف في دعم المواهب الشابة، وتفعيل الأنشطة التي تعزز الهوية والثقافة البصرية لدى الطلاب. كما أشاروا إلى أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في بناء شخصية متوازنة، وتدعم قيم الانتماء والتعايش، وتبرز أن الفن جزء أصيل من بناء الوعي الوطني.

مشاركة مجتمعية واسعة

شهد المعرض توافد عدد كبير من الأهالي والمهتمين بالفنون والتراث، الذين أشادوا بمستوى الأعمال الفنية وقدرة الطلاب على تجسيد الهوية الأصيلة بطريقة معاصرة. كما مثّل المعرض فرصة لتوثيق التعاون بين الأزهر الشريف والجهات الثقافية بالمحافظة، وتعزيز دور الفن كجسر للتواصل بين الطلاب والمجتمع.

اهداف المعرض

يهدف المعرض إلى إبراز المواهب الفنية والإبداعية لطلاب وطالبات الأزهر، مع تعزيز الوعي بالهوية الوطنية والتاريخية وربط الطالب الأزهري بتراثه وحضارته العريقة.

مشتملات المعرض

تضمن المعرض ثلاثة أجنحة، حيث احتفى الجناح الأول بالعيد القومي لتعزيز التراث الشعبي، وعرض الجناح الثاني معروضات تجسد الحضارة الفرعونية القديمة لتعزيز الهوية التاريخية، بينما ركز الجناح الثالث على أعمال أعياد الطفولة والفنون البيئية ومنها إعادة التدوير،.

مشغولات يدوية

وتميز المعرض باحتوائه على مشغولات يدوية لـ "الفتاة المنتجة" وورش فنية حية شملت النحت على النحاس، وقامت الطالبات المشاركات بشرح أعمالهن وربط تفاصيل اللوحات بقيم الانتماء والتراث.

خلق اجيال والتعبيرعن الهوية

،اكد مدير ازهر مطروح الشيخ عطية سالم، أن الأزهر الشريف يولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الفنية والثقافية لتربية جيل متكامل الشخصية، قادر على التعبير عن هويته وقضايا وطنه بفن واعٍ ملتزم.