قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
العفو والسماح .. شوقي السعيد يعتذر لجماهير الأهلي
خطوة أولى .. «الجفالي» يتجه للفيفا لفسخ التعاقد مع الزمالك
«ميدو»: محمد صلاح ليس فقط للمتعة بل لاعب فعّال وصاحب إنجازات أسطورية
فوز الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي
إبراهيم صابر يفوز بجائزة التميز الحكومى كأفضل محافظ عربي 2025
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد عزله من منصبه.. مدرب الكاميرون: لم أتلق خطابا بـ إقالتي

صامويل إيتو ومنتخب الكاميرون
صامويل إيتو ومنتخب الكاميرون
يسري غازي

علق المدير الفني البلجيكي مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون على قرار إقالته من تدريب الأسود قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب يوم 21 ديسمبر الحالي.

قال البلجيكي مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون فى تصريحات صحفية: لم أتلق أي خطاب رسمي يبلغني بإقالتي من جانب الاتحاد الكاميرون لكرة القدم.
 

إقالة مدرب الكاميرون
أقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم البلجيكي مارك بريس مدرب منتخب الأسود من منصبه إثر اجتماع طارىء انعقد خلال الساعات الماضية.

ووفقا لتقارير إعلامية فلقد قام الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو بتعيين دافيد باجو بدلا من البلجيكي مارك بريس استعدادا لـ إنطلاق كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

ودخل البلجيكي مارك بريس صاحب الـ 63 عاما منذ تسلمه مهامه الفنية مع منتخب الأسود في شهر أبريل عام 2024 في صراع مع الاتحاد ورئيسه المهاجم السابق صامويل إيتو الذي أعيد انتخابه أخيرا لولاية جديدة.

وخلال الإجتماع الطارئ الذي انعقد في العاصمة ياوندي قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو اختيار مدرب جديد هو دافيد باجو البالغ من العمر 56 عاما والذي سيعاونه ألكسندر بيلينجا ومارتين نتونجو. 

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أعد قائمة تضم 11 شكوى لتبرير إقالة البلجيكي مارك بريس من تدريب منتخب الأسود التي تهدف إلى تهيئة أجواء هادئة داخل صفوف منتخب الكاميرون من أجل الاستعداد والمشاركة الفعالة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

وفشل البلجيكي مارك بريس في قيادة منتخب الكاميرون في قيادة منتخب الكاميرون لـ التأهل إلى مونديال 2026 بعدما خسر أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في نصف نهائي ملحق التصفيات الإفريقية التي أقيمت خلال شهر نوفمبر الماضي.

ومنذ تعيين البلجيكي مارك بريس مدربا لمنتخب الأسود شهدت العلاقة بين المدرب البلجيكي والاتحاد الكاميروني لكرة القدم صراعات عديدة أبرزها تصويره وهو يدخل في مشادة علنية مع صامويل إيتو وممثل وزير الرياضة الكاميروني.

منتخب الكاميرون صامويل إيتو مارك بريس كأس أمم إفريقيا منتخب الكونغو الديمقراطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

سيات إبيزا موديل 2021

سيات إبيزا هاتشباك بسعر 700 ألف جنيه.. الموديل والمواصفات

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

أخبار السيارات

أخبار السيارات | تسريب صور مرسيدس G-Class Cabrio الجديدة.. وسيارة اقتصادية جديدة من فيات

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد