بعد عزله من منصبه.. مدرب الكاميرون: لم أتلق خطابا بـ إقالتي

علق المدير الفني البلجيكي مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون على قرار إقالته من تدريب الأسود قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب يوم 21 ديسمبر الحالي.



قال البلجيكي مارك بريس مدرب منتخب الكاميرون فى تصريحات صحفية: لم أتلق أي خطاب رسمي يبلغني بإقالتي من جانب الاتحاد الكاميرون لكرة القدم.



إقالة مدرب الكاميرون

أقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم البلجيكي مارك بريس مدرب منتخب الأسود من منصبه إثر اجتماع طارىء انعقد خلال الساعات الماضية.



ووفقا لتقارير إعلامية فلقد قام الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو بتعيين دافيد باجو بدلا من البلجيكي مارك بريس استعدادا لـ إنطلاق كأس الأمم الإفريقية في المغرب.



ودخل البلجيكي مارك بريس صاحب الـ 63 عاما منذ تسلمه مهامه الفنية مع منتخب الأسود في شهر أبريل عام 2024 في صراع مع الاتحاد ورئيسه المهاجم السابق صامويل إيتو الذي أعيد انتخابه أخيرا لولاية جديدة.



وخلال الإجتماع الطارئ الذي انعقد في العاصمة ياوندي قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو اختيار مدرب جديد هو دافيد باجو البالغ من العمر 56 عاما والذي سيعاونه ألكسندر بيلينجا ومارتين نتونجو.



ووفقا لتقارير إعلامية فإن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أعد قائمة تضم 11 شكوى لتبرير إقالة البلجيكي مارك بريس من تدريب منتخب الأسود التي تهدف إلى تهيئة أجواء هادئة داخل صفوف منتخب الكاميرون من أجل الاستعداد والمشاركة الفعالة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.



وفشل البلجيكي مارك بريس في قيادة منتخب الكاميرون في قيادة منتخب الكاميرون لـ التأهل إلى مونديال 2026 بعدما خسر أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في نصف نهائي ملحق التصفيات الإفريقية التي أقيمت خلال شهر نوفمبر الماضي.



ومنذ تعيين البلجيكي مارك بريس مدربا لمنتخب الأسود شهدت العلاقة بين المدرب البلجيكي والاتحاد الكاميروني لكرة القدم صراعات عديدة أبرزها تصويره وهو يدخل في مشادة علنية مع صامويل إيتو وممثل وزير الرياضة الكاميروني.