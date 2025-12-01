استبعاد أونانا.. قائمة الكاميرون لكأس أمم إفريقيا 2025

أعلن دافيد باجو، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قائمة الفريق استعدادا لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي ستنطلق في 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل في المغرب.

واستبعد دافيد باجو، حارس المرمى أندريه أونانا، والمهاجم فينسنت أبو بكر، عن القائمة.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا 2025، وتفتتح مشوارها في البطولة يوم 24 ديسمبر بمواجهة الجابون، ثم تواجه كوت ديفوار وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب الكاميرون كالتالي:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا - ديفيس إيباسي - سيمون نجاباندوتنبو.

خط الدفاع: إدوارد سونجباج - كريستوفر ووه - جونيور باتيست تشامادي - نوهو تولو - دارلين يونجوا - جيرزينو نيامسي - محمدو ناغيدا - جان شارل كاستيليتو.

خط الوسط: جونيور صامويل كوتو - فلافيان بويومو - إيريك جونيور دينا إيبيمبي - أوليفيه كيمين - كارلوس باليبا نوم كوماه.

خط الهجوم: مارتن أتيمنجوي ميدزي - آرثر أفوم - برايس أمبينا - داميون ناماسو - بريان مبيومو - جان أونانا - كريستيان باسوجوج - جورج كيفين نكودو - كارل إيتا إيونج - كريستيان كوامي - سيرج باتريك سوكو - فرانك ماجري.