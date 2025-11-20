غير قانوني.. الكاميرون ترفض ترشح صامويل إيتو لرئاسة اتحاد الكرة

رفض اتحاد الكرة الكاميروني ترشح صامويل إيتو نجم نادي برشلونة السابق لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة.



وذكرت تقارير إعلامية أن رفض اتحاد الكاميرون لكرة القدم ترشح صامويل إيتو لرئاسة الاتحاد يستند إلي أنه وفقًا للمادة 31 من قانون الجنسية الكاميروني، فإن أي كاميروني بالغ يكتسب أو يحتفظ طوعًا بجنسية أجنبية يفقد تلقائيًا جنسيته الكاميرونية ..



وشدد اتحاد الكاميرون لكرة القدم علي أنه بناءً على ذلك، تم اعتبار ترشّح صامويل إيتو غير قانوني.



فيفا يقرر إيقاف صامويل إيتو ومنع من حضور المباريات

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى عام 2024 إيقاف الأسطورة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني من حضور مباريات منتخبات بلاده لمدة 6 أشهر تبدأ حيز التنفيذ اليوم؛ بسبب سوء السلوك بعد حادثة وقعت خلال دور الـ16 من كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا.



وأكد الاتحاد الدولي في بيان له تم تداوله في الصحف الكاميرونية أن لجنة فيفا التأديبية عاقبت صامويل إيتو بالمنع من حضور مباريات المنتخبات الكاميرونية لمدة ستة أشهر، لانتهاكه المادتين 13 (السلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف) و14 (السلوك الهجومي وانتهاك مبادئ اللعب النظيف) عدم صحة اللاعبين والمسؤولين) من قانون الفيفا التأديبي.



وترتبط العقوبة المفروضة بدور الـ16 من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة والتي وضعت البرازيل ضد الكاميرون في بوجوتا (كولومبيا)، في 11 سبتمبر 2024، وشهدت تجاوزات كبيرة من رئيس الاتحاد الكاميرونى.



كما أن الحظر المفروض على صامويل إيتو سيمنعه من حضور مباريات كرة القدم للرجال والسيدات التي تشارك فيها فرق تمثل الاتحاد الكاميروني، في أي مرحلة أو فئة عمرية.