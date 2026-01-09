قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المرض ينهك الإنسان.. فاروق حسني يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عقيدة ترامب بين توسيع النفوذ وحسابات الداخل .. عرض توضيحي

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قالت الإعلامية رغدة منير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخلال أقل من عام داخل البيت الأبيض، أعاد رسم خريطة النفوذ الأمريكي خارج الحدود، من خلال تدخلات عسكرية مباشرة واعتقالات سياسية وتهديدات امتدت من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان يقود سياسة خارجية جديدة أم يعيد إنتاج النفوذ الأمريكي بأساليب أكثر صدامية.

وأضافت منير، خلال تقديمها برنامج "عين على أمريكا"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن إدارة ترامب نفذت، خلال أقل من اثني عشر شهرًا، عمليات عسكرية في ست دول بالشرق الأوسط وإفريقيا، في تصعيد غير مسبوق لرئيس كان قد رفع شعار إنهاء “الحروب التي لا تنتهي”، الأمر الذي وضع سياساته تحت مجهر التناقض بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية على الأرض.

وأكدت أن التحول الأخطر جاء من نصف الكرة الغربي، بعد تنفيذ قوات خاصة أمريكية عملية عسكرية انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بإرهاب المخدرات، في سابقة هزت النظام الدولي، لافتة إلى أن إعلان ترامب عن إمكانية استمرار الإشراف الأمريكي على فنزويلا واستخراج نفطها لسنوات قادمة فتح باب التأويل حول ما إذا كان النفط هو المحرك الأساسي لهذه التحركات.

وأشارت إلى أن قائمة التهديدات التي أعلنها ترامب، وتشمل كولومبيا وكوبا والمكسيك وإيران وجرينلاند، جعلت العالم يترقب الهدف القادم، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التهديدات خططًا فعلية أم مجرد أدوات ضغط سياسي، خاصة مع تأكيد البيت الأبيض أن خيار شراء جرينلاند لا يزال مطروحًا رغم اعتراضات الدنمارك وتحذيرات من توتر داخل حلف الناتو.

واختتمت مؤكدة أن تبني ترامب لما يسميه “عقيدة دونرو”، في تحوير واضح لعقيدة مونرو التاريخية، يعكس توجهاً أكثر هجومية وأقل دبلوماسية، في مفارقة لافتة لرئيس بنى صعوده السياسي على انتقاد التدخلات الخارجية، ليثير ذلك تساؤلًا محوريًا: هل نشهد ولادة عقيدة أمريكية جديدة، أم استخدام السياسة الخارجية كورقة رابحة في معارك انتخابية مقبلة؟
 

أمريكا اللاتينية ترامب رغدة منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

الطفلة

زوجة الأب تعتدي بالضرب المبرح على صغار زوجها.. والأمن يكشف الحقيقة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الفنانة ساندي

ساندي : سعيدة بردود الفعل على ألبومي الجديد .. خاص

محمد عدوية

محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه بعنوان وقت السلام.. فيديو

أنغام

الحب حالة.. أنغام تطرح أول أغانيها في 2026

بالصور

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم
أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

علاج الإمساك المزمن عند كبار السن والأطفال

علاج الإمساك
علاج الإمساك
علاج الإمساك

ما هو التهاب العصب السابع .. وما طرق علاجه؟

التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع
التهاب العصب السابع

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد