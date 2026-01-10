عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة عاجلة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "ما حدش يعرف عنها حاجة، ولأدق ناقوس الخطر، اظهري يا شيرين واتكلمي، وأنا بحبك، وأول مرة تطلعي في التليفزيون كان معايا، وآخر مرة كمان، ونا بقول: شيرين لن تتكرر".

عمرو أديب: شيرين عبد الوهاب من أعظم المطربين آخر 30 سنة.. وأنا بحبها ومن مجانينها

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "أحب شيرين، ومن مجانين هذه المطربة، فهي من أعظم المطربين آخر 30 سنة، ومشكلة شيرين إنها لما بتتكلم؛ بتتكلم، وليس لديها أي مشكلة، وفي حاجة على السوشال ميديا تنادي على شيرين، وأغانيها غير موجود لأسباب اتفاقية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أغانيها العظيمة غير موجود؛ لأسباب تتعلق بالحقوق، وأين شيرين الآن؟ وما حالتها الاجتماعية؟ وأين نشاطها؟ شيرين مختفية، ابحثوا معايا عن شيرين".

وأكمل عمرو أديب،: "كل شوية يطلع بيان لشيرين، وبعد كده يقال إنه ذكاء اصطناعي وتكذيب، ويا شيرين مش بقول اتكلمي معايا، وحرام يا بنتي، وحاسس إنها بتخلص، ومحدش يعرف حاجة، وأنتي ثروة مصرية وعربية".