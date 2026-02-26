قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
محافظات

ضبط 3 محطات وقود لبيعها 29 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالبحيرة

ساندي رضا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية، حملاتها التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود لتصرفها في 9555 لتر سولار وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط محطة وقود لتصرفها في  9507 لتر بنزين 80 وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 8740 لتر بنزين 80 وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم المرور على محطتين وقود ومراجعة الوارد والمنصرف والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام سير العمل بها، والمرور على مستودعين غاز ومراجعة الوارد والمنصرف والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام العمل.

جاءت الحملة برئاسة رضا النوام، وبرفقة مصطفى فريج، مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتجارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.

