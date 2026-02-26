ضبط 3 محطات وقود لبيعها 29 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية، حملاتها التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود لتصرفها في 9555 لتر سولار وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط محطة وقود لتصرفها في 9507 لتر بنزين 80 وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط محطة تموين سيارات لتصرفها في 8740 لتر بنزين 80 وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم المرور على محطتين وقود ومراجعة الوارد والمنصرف والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام سير العمل بها، والمرور على مستودعين غاز ومراجعة الوارد والمنصرف والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام العمل.

جاءت الحملة برئاسة رضا النوام، وبرفقة مصطفى فريج، مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة للتجارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة المختصة.