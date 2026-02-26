محافظ جنوب سيناء ينعى «حكيم كاترين».. مسيرة حافلة في الطب والعلاج الأعشاب



نعى اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الشيخ الدكتور أحمد منصور الدقوني، الشهير بلقب «حكيم كاترين» و«حكيم البادية»، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العطاء في مجال طب الأعشاب والعلاج الطبيعي، تاركًا خلفه سيرة طيبة وأثرًا إنسانيًا بالغًا في نفوس أبناء المدينة وزوارها.



وأكد المحافظ، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية، أنه ينعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الحاج أحمد منصور، مشيدًا بما قدمه الراحل من جهود مخلصة في خدمة المجتمع المحلي، ودوره البارز في التخفيف عن المرضى، وتسخير علمه وخبرته في طب الأعشاب لخدمة أهالي مدينة سانت كاترين وزائريها.



وأشار إلى أن الفقيد كان نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص وحسن الخلق، وتمتع بسمعة طيبة ومكانة رفيعة بين أبناء البادية والقبائل المحيطة بالمدينة، لما عُرف عنه من دماثة الخلق، وحسن الاستقبال، وحرص دائم على تقديم المشورة والنصيحة، خاصة لغير القادرين، إيمانًا منه بأن البعد الإنساني في العلاج لا يقل أهمية عن الدواء ذاته.



وتقدم محافظ جنوب سيناء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني المحافظة، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهالي سانت كاترين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويُعد الراحل من أبرز المشتغلين بالعلاج بالأعشاب الطبية في المدينة، حيث ارتبط اسمه لسنوات طويلة بخدمة أبناء البادية وزوار المنطقة، مستندًا إلى خبرة واسعة في التداوي بالأعشاب المستخلصة من البيئة الجبلية بجنوب سيناء، التي تشتهر بتنوع نباتاتها الطبية والعطرية. وقد تحول منزله ومقر عمله إلى مقصد للراغبين في العلاج الطبيعي من داخل المحافظة وخارجها، حتى أصبح أحد الأسماء البارزة المرتبطة بمدينة سانت كاترين في هذا المجال.

برحيل «حكيم البادية»، تفقد سانت كاترين أحد رموزها المجتمعية الذين تركوا بصمة واضحة في العمل الإنساني والخدمي، فيما خيمت أجواء الحزن على الأهالي ومحبيه، الذين استذكروا مواقفه النبيلة وإسهاماته الممتدة في خدمة الناس.