موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025
إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي
شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط
تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية
إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.. غداً
أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا
الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات
سيف زاهر يكشف رد الأهلي على رحيل مصطفى شوبير حارس المرمى
أخبار البلد

بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 في التاسعة صباحا بجميع الدول

أبناؤنا في الخارج
أبناؤنا في الخارج
ياسمين بدوي

تنطلق  اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026 ، امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول في جميع الدول .

وتبدأ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة ، وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026  لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :

  •   سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 
  •  يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد
  • يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها
  •  على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها
  •  الأسئلة كلها اختيار من متعدد ( بأربعة بدائل) يختار الطالب أحدها
  •  الإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة  أمام اختيار واحد فقط ( و ستلغى درجة السؤال للطالب عند وضع علامة أمام إجابتين أو أكثر)
  •  بعد انتهاء الطالب من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان يقوم ولي الامر بعمل مسح إلكتروني Scan لجميع صفحات الامتحان وحفظه بصيغة PDF ثم إرساله عن طريق إيميل ولي الأمر عبر المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج خلال نفس يوم الامتحان لكل مادة طبقا للجدول وذلك من خلال الرابط التالي https://sabroadupload.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

جدير بالذكر أنه ، تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 امتحانات أبناؤنا في الخارج أبناؤنا في الخارج 2026 أبناؤنا في الخارج

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

