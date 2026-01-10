بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 في التاسعة صباحا بجميع الدول

تنطلق اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026 ، امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول في جميع الدول .

وتبدأ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة ، وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :

سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams

يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد

يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها

على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها

الأسئلة كلها اختيار من متعدد ( بأربعة بدائل) يختار الطالب أحدها

الإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة ✓ أمام اختيار واحد فقط ( و ستلغى درجة السؤال للطالب عند وضع علامة ✓ أمام إجابتين أو أكثر)

أمام اختيار واحد فقط ( و ستلغى درجة السؤال للطالب عند وضع علامة أمام إجابتين أو أكثر) بعد انتهاء الطالب من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان يقوم ولي الامر بعمل مسح إلكتروني Scan لجميع صفحات الامتحان وحفظه بصيغة PDF ثم إرساله عن طريق إيميل ولي الأمر عبر المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج خلال نفس يوم الامتحان لكل مادة طبقا للجدول وذلك من خلال الرابط التالي https://sabroadupload.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

جدير بالذكر أنه ، تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن