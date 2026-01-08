لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ، واستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، الأسباب التي دفعت وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ قرار إعادة امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أدائه نتيجة الصعوبات التقنية

حيث قال الدكتور تامر شوقي في بيان له : أن هذا القرار يمثل أحد القرارات الجريئة والشجاعة التي اتخذتها الوزارة، ويمكن عزو هذا القرار إلى عدة أسباب، من أبرزها:

اعتراف وزارة التربية والتعليم بوجود مشكلات تقنية فعلية واجهت بعض الطلاب أثناء أداء الامتحان، وحرصها على التعامل معها وعدم تجاهلها، والعمل على تلافيها مستقبلا.

حرص الوزارة على تحديد مكامن الخلل في منصة الامتحان ومعالجتها، خاصة أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي مادة مستمرة في السنوات القادمة، سواء في الصف الأول الثانوي أو الصف الثاني الثانوي بمسار الهندسة وعلوم الحاسب، بل ومن المقرر تطبيقها على طلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.

التأكيد على أن وجود مشكلات تقنية لا يقلل مطلقا من الجهود المبذولة لإنجاح تدريس المادة، فمثل هذه التحديات التقنية موجودة في جميع النظم التعليمية، حتى في الدول المتقدمة بل وفي الجامعات التي تعتمد على الاختبارات الإلكترونية.

.

حرص الوزارة على أن يكون تعلم الطلاب تعلما حقيقيا وفعليا، وليس مجرد حصول الطالب على درجة بأي وسيلة، وهو ما يفسر عدم لجوئها إلى الحل الأسهل قانونيا، والمتمثل في إنجاح جميع الطلاب باعتبار المادة خارج المجموع.

توجيه رسالة طمأنة للطلاب وأولياء الأمور والرأي العام بأن الوزارة تنصت للمشكلات الحقيقية على أرض الواقع، وتتفاعل معها بسرعة ومسؤولية، وتسعى إلى إيجاد حلول عادلة لها.

في ظل التعاون مع جامعة هيروشيما لمنح شهادات دولية لأوائل الناجحين في المادة، فإن ذلك يستلزم أداء جميع الطلاب للامتحان كاملا عبر منصة «كيريو»، حيث يتم تصحيح الامتحانات وتسجيل النتائج آليا وبصورة دقيقة وموثقة

إعادة امتحان البرمجة والذكاء الإصطناعي لهؤلاء الطلاب

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة اداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي مرة اخرى لطلاب الصف الاول الثانوي الذين تعذر دخولهم امتحان الفصل الدراسي الاول عبر منصة كيريو وفقا للمواعيد الاتية :

20 يناير : دمياط - شمال سيناء - الاسكندرية - سوهاج - قنا - الفيوم - اسيوط - الغربية



21 يناير : المنوفية - القليوبية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - الجيزة - بني سويف - المنيا - الاسماعيلية

22 يناير : القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الاحمر - مطروح - اسوان - الاقصر - البحيرة

وتقعد اعادة امتحان البرمجة والذماء الاصطناعي لطلاب اولى ثانوي المذكورين ، وفقا للضوابط المعلن عنها سابقا مع العلم وجود كلمة سر خاصة بكل مجموعة محافظات

ضوابط عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (عملي) لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر منصة كيريو Qureo .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة اتباع الضوابط التالية لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي :

اختبار الطلاب اما بواسطة التابلت أو الأجهزة الموجودة في المدرسة مع الإلتزام بآداء الامتحان في اللجنة الامتحانية في الأوقات المحددة

الامتحان يعقد في المدرسة فقط ويتم اتاحة أداء الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا يوم الامتحان

لا يزيد عدد الطلاب في اللجنة الامتحانية عن 15 طالب

اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها بنظام الامتحانات

يتم امتحان طلاب الخدمات في الوقت الذي تراه إدارة المدرسة خلال تلك الفترة

بالنسبة للمحافظات التي لم تستلم التابلت تقوم كل مديرية بتوفير الأجهزة اللازمة لامتحان الطلاب وفق الخطة المعدة من المديرية

جدير بالذكر أنه قد تم إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تستهدف من هذه الخطوة إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .