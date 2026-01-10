قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة المصنعين : انخفاضات مرتقبة في السيارات الاقتصادية

منار عبد العظيم

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات في مصر يشهد حاليًا ركودًا واضحًا، حيث أصبحت عمليات البيع والشراء ضعيفة نسبيًا. وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ "ذكاء العميل المصري" في انتظار الأسعار المناسبة قبل الشراء.

المواطن يراقب السوق قبل اتخاذ القرار

أوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن المواطن يفضل متابعة السوق لحين استقرار الأسعار، خاصة مع انتشار الأخبار حول احتمالات انخفاض الأسعار قريبًا، مما يدفع المستهلكين للتريث قبل اتخاذ قرار الشراء.

نصائح للمقبلين على شراء سيارة

وجه الأمين العام للرابطة نصيحته للمواطنين قائلاً: "من يحتاج السيارة فورًا يمكنه الشراء الآن، أما من يرغب في انتظار استقرار السوق فبإمكانه الانتظار".

وأضاف أن الانخفاضات المرتقبة غالبًا ما ستكون للسيارات الاقتصادية والأقل من مليون جنيه.

