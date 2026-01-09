20 % انخفاضا في أسعار السيارات خلال 2026.. الرابطة توضح الحقيقة

كشف المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، حقيقة انخفاض أسعار السيارات خلال العام الحالي 2026، بنسبة تتراوح بين 15 لـ 20%، بعد الانخفاضات التي شهدتها الأسعار خلال عام 2025.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن هذه المعلومة الخاصة بانخفاض أسعار السيارات بنسبة 20% ليست صحيحة بنسبة 100%، لكن الفترة الأخيرة وخلال عام 2025، وبداية العام الحالي شهدت أسعار السيارات انخفاضات، لكن الوقت الحالي هناك ثبات في أسعار السيارات.

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار السيارات تحدد من خلال سعر العملة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك استقرار في الأسعار، وأنه لن يكون هناك انخفاضات جديدة بالأسعار.

أسعار السيارات ستنخفض

ولفت إلى أن أسعار السيارات ستنخفض في حالة انخفاض سعر العملات الأجنبية، وأنه بدون انخفاض العملة، لن يكون هناك هبوط في سعر السيارات مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد الانخفاضات الكبيرة التي حدثت بالأشهر الماضية.