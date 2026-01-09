أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ألفا روميو تزيح الستار عن أيقونتها الجديدة جوليا كوادريفوليو

​كشفت ألفا روميو عن طراز "جوليا كوادريفوليو" الجديد، والذي يمثل قمة الأداء الرياضي الإيطالي بتصميم يجمع بين الفخامة والقوة المفرطة. تتميز السيارة بمحرك جبار وتحسينات انسيابية تجعلها منافسًا قويًا في فئة السيدان الرياضية، لتقدم تجربة قيادة فريدة تثير الحماس لدى عشاق السرعة حول العالم إثارة واضحة، مع الحفاظ على الهوية البصرية العريقة للعلامة التجارية.

5 علامات تدل على أنك بحاجة لاستبدال الفرامل فورًا

​يوضح هذا التقرير مجموعة من المؤشرات الحيوية التي تضمن سلامة نظام المكابح، مثل سماع أصوات صرير أو الشعور باهتزازات غير طبيعية عند الضغط على الدواسة. إن تجاهل هذه العلامات قد يشكل خطرًا جسيمًا على حياة الركاب، لذا ينصح الخبراء بضرورة فحص المنظومة فحصًا دوريًا لضمان توقف السيارة بفعالية وأمان تام عند الحاجة، خاصة في حالات الطوارئ.

هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟

​يتناول المقال تأثير المواد الكيميائية الموجودة في مزيلات الخدوش على طبقة الحماية الخارجية (اللكر) للسيارة، موضحًا أن الاستخدام المفرط أو الخاطئ قد يسبب ضررًا للطلاء بمرور الزمن. من المهم اتباع تعليمات الاستخدام بدقة واختيار منتجات ذات جودة عالية للحفاظ على لمعان السيارة وشكلها الجمالي وقتًا طويلًا، مع تجنب الاستخدام العشوائي الذي قد يطفئ بريق الهيكل.

فيرج تكشف عن أول موتوسيكل كهربائي يعمل ببطارية سيراميك

​حققت شركة "فيرج" سبقًا تقنيًا فريدًا بالكشف عن دراجة نارية كهربائية تعتمد على تقنية بطاريات السيراميك المتطورة، والتي تعد بطفرة كبيرة في سرعة الشحن وإدارة الحرارة. يمثل هذا الابتكار حلًا عمليًا لمشكلات المدى والوزن التي تواجه المحركات الكهربائية التقليدية، مما يفتح بابًا جديدًا أمام مستقبل التنقل المستدام في قطاع الدراجات النارية عالميًا.

بسبب نقص المبيعات.. خبراء يتوقعون الدخول في شتاء السيارات الكهربائية عالميًا

​حذر محللون في قطاع الصناعة من دخول سوق المحركات الكهربائية في مرحلة ركود قد توصف بـ "الشتاء الكهربائي"، وذلك نتيجة تراجع الطلب العالمي الملحوظ وتحديات البنية التحتية للشحن. يتوقع الخبراء أن تواجه شركات السيارات ضغوطًا اقتصادية تدفعها لإعادة النظر في استراتيجيات الإنتاج والتسعير لمواجهة هذا التحدي مواجهة حاسمة، ومحاولة جذب المستهلكين مرة أخرى.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

رغدة عامر

أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

