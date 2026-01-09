5 علامات تدل أنك بحاجة لاستبدال الفرامل فورًا

تعد منظومة الفرامل صمام الأمان الأول في سيارتك، والتغافل عن صيانتها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تمامًا.

ومع زيادة سرعة وتيرة الحياة وازدحام الطرق، يصبح من الضروري على كل قائد مركبة معرفة المؤشرات التحذيرية التي تخبره بضرورة التوجه إلى مركز الصيانة لاستبدال الفرامل فوريًا للحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.

أصوات غريبة عند الضغط على الدواسة

تعتبر الأصوات غير المعتادة أولى الرسائل التحذيرية التي ترسلها السيارة؛ فإذا سمعت صوت صرير حاد عند الكبح، فهذا يعني غالبًا أن تيل الفرامل قد تآكل ووصل إلى الحساس المعدني المصمم لإصدار هذا الصوت تنبيهًا لك. أما إذا تحول الصوت إلى احتكاك معدني خشن (Grinding)، فهذا يشير إلى تآكل التيل بالكامل وبدء احتكاك المعدن مباشرة بالديسك، وهو ما يتلف منظومة الكبح سريعًا.

اهتزاز عجلة القيادة أو الدواسة

عند الشعور برعشة أو اهتزاز في عجلة القيادة أو تحت قدمك أثناء الضغط على الفرامل، فهذا دليل واضح على وجود مشكلة في "الطنابير" أو الديسكات (Rotors).

يحدث هذا الاهتزاز نتيجة اعوجاج السطح المعدني للديسك أو تعرضه للحرارة المفرطة التي تجعله غير متساوٍ، مما يمنع فحمات الفرامل من الالتصاق بالسطح بشكل مسطح تماما.

انحراف السيارة وجهد الدواسة المتغير

إذا لاحظت أن السيارة تنحرف نحو جهة واحدة عند الكبح، فقد يكون ذلك بسبب تآكل غير متساوٍ في التيل أو وجود مشكلة في مكابس الفرامل.

كما يجب الحذر الشديد إذا شعرت أن دواسة الفرامل أصبحت "إسفنجية" أو تغوص لأسفل بسهولة كثيرًا، فهذا مؤشر خطير على وجود هواء في الخراطيم أو تسريب في زيت الفرامل يتطلب فحصًا دقيقًا.

ظهور الروائح الكريهة والدخان

انبعاث رائحة حريق كيميائية نفاذة من جهة الإطارات بعد التوقف هو إنذار بوقوع خطر وشيك. تنتج هذه الرائحة عن ارتفاع درجة حرارة الفرامل بشكل مفرط، وهو ما قد يؤدي إلى فشل المنظومة في العمل نهائيًا إذا لم تبرد.

في هذه الحالة، يجب التوقف بالسيارة مباشرة وترك الفرامل لتبرد قبل محاولة التحرك مرة أخرى إلى أقرب فني.

إضاءة لمبة التحذير في الطبلون

لا تتجاهل أبدًا ظهور علامة الفرامل (التي تكون عادة على شكل دائرة بداخلها علامة تعجب) في لوحة العدادات.

في السيارات الحديثة، ترتبط هذه اللمبة بحساسات ذكية تراقب مستوى الزيت ومدى تآكل الفحمات برمجيًا وتقنيًا.

ظهور هذه العلامة يعني أن الكمبيوتر قد رصد خللاً يتطلب التدخل حتميًا لضمان توقف السيارة بشكل آمن في حالات الطوارئ.