قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسبب نقص المبيعات.. خبراء يتوقعون الدخول في شتاء السيارات الكهربائية عالميا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
عزة عاطف

يواجه قطاع النقل المستدام عالميًا تحديًا قاسيًا مع بداية عام 2026، حيث تشير التقارير الاقتصادية إلى دخول السوق في مرحلة وصفتها الأوساط بـ "شتاء السيارات الكهربائية". 

فبينما كان التفاؤل سيد الموقف خلال السنوات الماضية، تضافرت عوامل سياسية واقتصادية لتخلق حالة من الركود أو التباطؤ الحاد في نمو المبيعات، مما دفع كبرى الشركات لإعادة حساباتها والعودة جزئيًا نحو المحركات الهجينة لمواجهة تقلبات الطلب.

انحسار موجة النمو العالمي

تتوقع وكالات الأبحاث الاقتصادية مثل "بلومبرغ" أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا إلى نحو 24.3 مليون سيارة خلال عام 2026، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنسبة 12% فقط عن العام الماضي. 

ورغم أن هذا الرقم يبدو إيجابيًا من حيث الكم، إلا أنه يعكس نكسة واضحة عند مقارنته بنسبة النمو القوية التي بلغت 23% في عام 2025، مما يؤكد أن الاندفاع العالمي نحو الكهرباء قد اصطدم بجدول من الواقعية الاستهلاكية والتحديات اللوجستية.

يعتبر السوق الأمريكي المتضرر الأكبر من هذه الموجة الباردة نتيجة تحولات جذرية في السياسات الفيدرالية، حيث أدى إلغاء الحوافز الضريبية وبرامج دعم المشتريين إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل ملحوظ. 

وقد دفع هذا التراجع شركات عملاقة مثل فورد وجنرال موتورز إلى تقليص خططها الطموحة، بل والعودة لتعزيز إنتاج السيارات الهجينة ذات المدى الممتد كبديل يراه المستهلك أكثر أمانًا وملاءمة في الوقت الحالي، خاصة مع بقاء تحديات البنية التحتية للشحن قائمة في العديد من الولايات.

تراجع الزخم في الصين وأوروبا

لم تكن الأسواق الكبرى الأخرى بمنأى عن هذا الشتاء، فقد شهدت الصين تقليصًا لبرامج الدعم الحكومي التي كانت المحرك الرئيسي للمبيعات لسنوات، مما أدى لتباطؤ وتيرة النمو المحلي ودفع الشركات الصينية نحو تكثيف التصدير لتعويض الفجوة. أما في أوروبا، فقد ساهم التردد في المضي قدمًا بقرارات حظر محركات الاحتراق الداخلي لعام 2035 في إضعاف الحماس الشعبي والمؤسسي، حيث أصبحت السيارات الهجينة والوقود الاصطناعي خيارات مطروحة بقوة على طاولة النقاش السياسي والتقني مجددًا.

رغم قتامة مشهد عام 2026، يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التباطؤ هو مرحلة تصحيحية ضرورية لتنقية السوق، حيث يتوقعون انتعاشًا تدريجيًا في عامي 2027 و2028. 

ويعتمد هذا التفاؤل المستقبلي على الانخفاض المستمر في أسعار البطاريات وتوجه الشركات نحو إطلاق طرازات اقتصادية موجهة للطبقة المتوسطة، مما قد يسهم في كسر الجمود الحالي وتحويل "شتاء الكهرباء" إلى ربيع جديد يعتمد على أسس مالية وتقنية أكثر استدامة وواقعية.

السيارات الكهربائية شتاء السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية 2026 مبيعات السيارات الكهربائية أسباب تراجع سوق الكهرباء تحديات الطاقة النظيفة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

ارشيفيه

الإعدام شنقًا لسيدة واثنين بعد قتـ.ـل الزوج في الدقهلية

الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

بصمة راسخة في الطب والقانون المصري.. موعد جنازة وعزاء الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد