طفل يقود سيارة ويدهس سيدتين.. مصطفى بكري يعلق على حادث مؤسف

علق الإعلامي مصطفى بكري، على حادثة دهس سيدتين بسيارة يقودها طفل في السادس من أكتوبر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا الحادث مأساوي لأنه كان يقود السيارة بسرعة جنونية وفقد التحكم في السيارة.

وأشار إلى أن النيابة تولت التحقيق في الواقعة بعد احتجاز الطفل والسيارة المتسببة في الحادث، منوها أن التحريات توصلت إلى أن الطفل لم يتجاوز السن القانونية للقيادة.

وذكر أن الحادث أثار ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي وسط دعوات لمراجعة تطبيقات السلامة المرورية وتشديد العقوبات على حالات السماح للقصر بقيادة المركبات حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم العامة.