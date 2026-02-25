مجمع كهنة سمالوط يناقش التحديات الزوجية المعاصرة

عقد مجمع كهنة سمالوط وطحا الأعمدة اجتماعهم الدوري في مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران الإيبارشية.

استضاف اللقاء الدكتور بوب بول Dr. Bob Paul، نائب رئيس معهد الزواج في منظمة Focus on the Family، والذي قدّم محاضرة بعنوان «نموذج الزواج الصحي في ضوء الكتاب المقدس وأبحاث الزواج المعاصرة».

جاء ذلك بهدف تعميق فهم الآباء الكهنة لقضايا الزواج والأسرة وكيفية التعامل مع التحديات الزوجية المعاصرة.

كما ناقش نيافة الأنبا بفنوتيوس بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

على هامش اللقاء، زار الدكتور بوب بول والوفد المرافق له من مؤسسة Eagles كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن في قرية العور التابعة للإيبارشية، وزاروا أيضًا مبنى العهد الجديد بمقر المطرانية، وما يضمه من منشآت خدمية وتعليمية، وفي مقدمتها كاتدرائية المسيح مخلص العالم، إلى جانب النادي ومدارس العهد الجديد الخاصة.