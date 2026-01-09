مصطفى بكري: مجلس النواب يحاسب الحكومة إذا قصرت في عملها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الناس لديهم أمل في مجلس النواب القادم والمضي قدما إلى الأمام، منوها أننا الآن ننتظر تحديد موعد عقد مجلس النواب لممارسة مهامه البرلمانية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الروح من التفاؤل لها اسبابها فلدينا نواب معارضة ومستقلين وقوائم، سيكون هناك جدل ونقاش وطرح للرؤى.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيقدم استجوابات إذا دعت الحاجة فهذا حق مفتوح ومجلس النواب يجب أن يكون فيه حراك برلماني وسياسي.

وأكد أن مجلس النواب سيحاسب الحكومة إذا قصرت في عملها ومن هنا تبدأ العملية الديمقراطية الحقيقية.