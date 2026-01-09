قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

7000 جنيه لا تكفى .. مصطفى بكري يطالب بإجراءات عاجلة للتخفيف على المواطنين

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
محمد شحتة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الخطط الحكومية لخفض الدين العام، رغم أهميتها، تظل محل تساؤل لدى المواطن البسيط، الذي ينتظر أن تنعكس هذه الوعود على حياته اليومية بشكل مباشر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الخطة الطموحة لخفض الدين العام تهدف إلى تخفيف الضغط عن المواطنين، وتحسين مستويات الدخل، وضبط الأسعار، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، إلا أن المواطن يتساءل: متى سيشعر فعليًا بنتائج هذه السياسات على أرض الواقع؟

وأوضح بكري أن المواطن الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور، والبالغ نحو 7 آلاف جنيه، يواجه صعوبة حقيقية في تلبية احتياجات أسرته الأساسية، من إيجار وسكن وفواتير مياه وكهرباء وغاز، فضلًا عن الطعام والعلاج ومصروفات المعيشة الأخرى، متسائلًا: كيف يمكن لهذا الدخل أن يكفي أسرة مكونة من أربعة أفراد في ظل هذه الظروف؟

وأشار إلى أن متوسط دخل العامل في الوقت الحالي يتراوح بين 7 و9 آلاف جنيه، بينما لا يقل الإيجار في كثير من المناطق عن 3 آلاف جنيه، إضافة إلى نحو ألف جنيه لفواتير الخدمات، ما يترك دخلًا محدودًا لا يكفي لتغطية باقي متطلبات الشهر.

وتابع: زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده، الشعب المصري يستحق وسام الصمود والصبر لأن لديهم ثقة في رئيس الدولة، وعاشوا تجربة 25 يناير التي أكدت أن البلد مستهدفة والخراب والدمار يعود بالسلب على المواطنين.

مصطفى بكري المواطن الأعباء المعيشية المواطنين الدخل الأسعار الإيجار الخدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري متوسط دخل العامل الحد الأدنى للأجور

