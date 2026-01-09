مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية.. تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه.

مصطفى بكري: مصر والسعودية صماما أمان الأمة العربية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر والسعودية صماما أمان المنطقة والأمة العربية، وبدونهم ستنهار ثوابت كبيرة، مشيرا إلى أنه كان هناك زيارة هامة لوزير الخارجية السعودي لمصر، وقابل الرئيس السيسي، فتلك الزيارة الهامة أكدت على أن العلاقات المصرية السعودية دخلت مرحلة جديدة.

ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة ، مشيرا إلى أن استثمارات الدواجن في مصر تخطت 100 مليار جنيه.

مصطفى بكري: التشكيك في الدولة ومؤسساتها لا يمكن مواجهته دون رفع الوعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري يحافط على وحدته الوطنية، مشيرا إلى أن غياب الوعي وهدم الدولة الهدف الأساسي للمتأمرين على مصر

مكافحة المنشطات: لو عملنا تحليل تعاطي الحشيش ولقينا اللاعب مدمن بياخد عقوبة مخففة

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه إذا تم إجراء تحليل منشطات لأي لاعب خارج فترات المسابقات الرياضية لا يتم إجراء تحليل تعاطي مخدر الحشيش له.

موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة

وجّهت الإعلامية ياسمين عز تحذيرًا واضحًا للفتيات من الانسياق وراء محاولات الشريك السابق للعودة، مؤكدة أن مع بداية العام الجديد لا يجب ترك أي مساحة لما يُعرف بـ«الإكس»، ولا منحه فرصة للتواصل أو إعادة فتح صفحات الماضي.

هل تضرب مصر هزة عنيفة في 2026؟.. خبراء الزلازل يحسمون الجدل

أعاد الجدل حول ما يُسمى بـ«زلزال مصر 2026» إشعال النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات منسوبة لخبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس تحدث فيها عن احتمالات نشاط زلزالي قوي مع مطلع عام 2026، الأمر الذي استدعى توضيحا علميا من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لوضع الأمور في إطارها الصحيح.

ميار الببلاوي: كنت زوجة تانية في السر.. ومراته لما عرفت إني حامل كانت هترمي نفسها من التاسع

تحدثت الفنانة ميار الببلاوي، عن حياتها الزوجية والشخصية، قائلة:" انا كنت زوجة ثانية في السر ".