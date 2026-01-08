تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن حجم الاستثمار في قطاع الدواجن يتخطى 100 مليار جنيه.

وقال علاء فاروق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أكثر من 3 مليون عامل يعملون في القطاع وأكثر 38 ألف منشآة تعمل في مجال الدواجن ".

وتابع علاء فاروق :" لابد من تواجد توازن بين تكلفة الإنتاج وبيع الدواجن للمستهلك "، مضيفا:" عقدنا اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن لبحث سبل استقرار الأسعار بالأسواق ".

واكمل علاء فاروق :" اتفاق مع اتحاد منتدي الدواجن على ضخ كميات اكبر من الدواجن في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار ".

ولفت علاء فاروق :" موسم الأعياء الخاص بالمسيحيين واستعدادات رمضان لها دور في ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق "، مضيفا:" تنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التموين واتحاد منتجي الدواجن للعمل على حماية صغار المزارعين وحماية الاستثمارات وتوفير السلع بأسعار في متناول المواطن ".