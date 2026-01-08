تدريبات ميدانية لمزارعي مطروح على طرق التسميد للزراعات البستانية تحت النظام المطري

نظم مركز التنمية المستدامة بمطروح، ندوة إرشادية متخصصة بقيادة الدكتور وائل غيث، مدير إدارة البساتين والتى تم تنظيمها لمزارعي منطقة وادي الرمل لتقديم الدعم الفني اللازم حول كيفية التعامل مع المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة. وتناول الدكتور وائل غيث خلال اللقاء تفاصيل الخدمة الشتوية لأشجار التين والزيتون، مع التركيز بشكل خاص على طبيعة أشجار التين التي تنمو تحت الظروف المطرية.

حيث قدم شرحاً وافياً حول أهمية إضافة الكومبوست والأسمدة المعدنية في هذا التوقيت من العام لتعزيز قدرة الأشجار على الإنتاج.

كما تضمن اللقاء جانباً توعوياً هاما من الدكتور وائل حول طرق مكافحة الآفات من خلال تنفيذ برامج الرش الوقائي والمكافحة الحشرية بطرق علمية صحيحة، وذلك لضمان حماية المحصول وتجنب ظهور السرطانات التي تؤذي هيكل الأشجار وتستنزف طاقتها. وأوضح الدكتور غيث للمزارعين الكيفية السليمة لتسميد الأشجار لتكون مستعدة بشكل مثالي لاستقبال الموسم الشتوي، مشدداً على ضرورة اتباع المعايير الفنية لضمان استدامة الإنتاجية في المناطق الصحراوية.

وقد شهدت الزيارة استجابة واسعة وتفاعلاً كبيراً من مزارعي وادي الرمل، الذين أشادوا بمحتوى اللقاء المثمر، حيث أتيحت لهم الفرصة لتبادل الأسئلة المباشرة والحصول على إجابات علمية دقيقة.

واختتمت البعثة فعالياتها بتقديم عرض عملي ميداني، شاهد من خلاله المزارعون الطريقة الصحيحة لعمليات التسميد والتقليم الفني للأشجار، مما ساهم في نقل الخبرة العملية بشكل مباشر وتبسيط المعلومات التقنية لضمان تطبيقها بشكل سليم في بساتينهم.