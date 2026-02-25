قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة 6 أشهر.. حزمة تسهيلات جديدة لاستخراج تراخيص المحال بالشرقية

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة لإستخراج تراخيص المحال العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية الخاصة بتقديم تسهيلات وتخفيضات في رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪ لمدة ٦ أشهر، بما يساهم في تيسير حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الخطوة تأتي دعما لأصحاب المحال والأنشطة التجارية، وتيسيرا على المواطنين في استخراج التراخيص من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في سرعة إنهاء المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة بالبدء الفوري في تنفيذ حزمة التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين.

ومن جانبها أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة إدارة مركز اصدار التراخيص للمحال  أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم تشمل بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي وعقد الإيجار أو سند الملكية بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل والسماح باستكمال باقي المستندات بعد التقديم و الدخول على المنظومة الإلكترونية.

وأشارت إلي أنه فى حالة رفض الطلب بالنسبة للمحال القائمة والتى تمارس نشاطها فعليا وتم رفض طلبها لعدم إستيفاء الإشتراطات المتطلبة للتراخيص يتم منحها رخصة مؤقته لمده سنة حتى يتم معالجة أسباب الرفض من خلال المواطن والجهة التى رفضت الطلب.

في الحالات التي يتم فيها إصدار رخصة مؤقتة للمحال العامة بالموافقة الضمنية وفقا للإجراءات القانونية المقررة ويتم تحصيل مبالغ مالية مقابل تلك الرخصة فإنه سيتم استكمال إجراءات الرخصة لاستيفاء الاشتراطات المقررة واستكمال الحصول على موافقة الجهات المعنية بالتوازي مع صدور الرخصة المؤقتة يتم خصم كامل المبالغ التي تم سدادها عن الرخصة المؤقتة المشار اليها من اجمالي المبالغ المقررة قانونا عند اصدار الترخيص النهائي المستوفي لكافة الإشتراطات وموافقات جميع الجهات المختصة ويتم احتساب المبالغ المسددة سابقا ضمن حساب الترخيص النهائي دون تحميل صاحب المحل أي اعباء مالية متكررة عن ذات النشاط أو ذات الفترة.

وأضافت مديرة مركز اصدار التراخيص للمحال العامة أنه من المقرر يوم الأحد ١ مارس ٢٠٢٦ سيتم إعادة تشغيل ماكينات pos التابعة لوزارة الداخلية وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ لخدمة المحال العامة وذلك للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد من رسوم حماية ميدانية ومساعدات فنية والبيئة وسلامة الغذاء على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهه ونشر توعية للمواطنين بعدم الذهاب لمديريات الأمن ودفع أى مبالغ خلاف ما يتم دفعه فى المراكز التكنولوجية وفيما يخص الطلبات التى تم تقديمها سابقا ويتم استكمالها كما هو متبع لحين الإنتهاء منها.

وتهيب محافظة الشرقية بأصحاب المحال العامة سرعة تقنين أوضاعهم والإستفادة من التسهيلات المعلنة بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية التابعين لها للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص، تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض للغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.

