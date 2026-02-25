محافظ الشرقية: تيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال التجارية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تكليفات مشددة لوكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على معارض ومنافذ أهلا رمضان وضخ كميات وفيرة من السلع الأساسية والتأكد من جودتها لسد احتياجات المواطنين، والتصدي الحازم لأي محاولات للمغالاة في الأسعار أو احتكار السلع، مؤكداً على ضرورة استمرار الرقابة اليومية على المخابز البلدية لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل مع وضع صناديق القمامة بأماكن واضحة بالشوارع و التصدي لظاهرة نباشي القمامة وكذلك تحرير محاضر حيال أصحاب المحال التجارية غير الملتزمين موجهاً بزراعة الأشجار ووضع مظلات علي كورنيش بحر مويس لتهيئتها لإستقبال المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية ومباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات،ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة وأقسام الشرطة بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالتنسيق مع 'المتغيرات المكانية' لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فور رصدها مع حظر إصدار تراخيص لأي قطع أراضي بمناطق غير معتمدة قانوناً.

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال التجارية والاستفادة من حزمة التيسيرات والتخفيضات المقدمة لتقنين أوضاع محالهم التجارية، مشدداً علي ضرورة الإلتزام بمواعيد غلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لتكون من الساعة ٢ صباحاً مع استمرار خدمه التيك أواي على مدار ٢٤ ساعه وتكون مواعيد غلق الورش الساعة ١٠ مساءاً.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء و وكيل وزارة التربية والتعليم تبسيط وتسريع إجراءات تغير النشاط من سكنى الى حضانات مع إعطاء أولوية للطلبات الخاصة بالوحدات الكائنة بالدور الأرضي، موجهاً بضرورة تبسيط إجراءات الحماية المدنية الخاصة بالحضانات الصغيرة وإعداد منهج تعليمي متميز يدرس للأطفال طبقا لتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

أكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية، والعمل الميداني المستمر لضبط الأداء، وتحقيق رضا المواطنين، وفرض الإنضباط بالشارع الشرقاوي.