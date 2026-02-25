صورها خلسة.. النطق بالحكم على ترزى صور فتاة بهاتفه مارس القادم

قررت جنايات المنصورة،بمحافظة الدقهلية، حجز ، قضية اتهام «ترزي حريمي» للنطق بالحكم بجلسة 30 مارس القادم، لقيامه بتصوير فتاة خلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بمحله بمدينة المنصورة.



صدر القرار برئاسة المستشار اسامة عاكف احمد، والمستشار محمد عمر عبدالجواد، والمستشار محمود محمد خليفة وسكرتارية أحمد مجر في القضية رقم 12477 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 4015 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار مصطفى عبدالباقي ، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قد أحال المتهم «إيهاب.م .ع، 56 عاما، ترزي، مقيم ثان المنصورة محافظة الدقهلية، لأنه في 4 ديسمبر 2025 بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ،تحرش جنسياً بالمجني عليها الطفلة «نادين. م.أ» بأن تعرض لها بالتقاط مقطع مرئي أثناء قيامها باستبدال ملابسها حال كشفها عن مواضع عفتها – وفي المكان المعد لذلك، وكان ذلك باستخدام هاتفه المحمول بقصد الحصول على منفعة جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها الطفلة « ن. م .أ»، بأن التقط لها بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية "هاتفه النقال" مقطعاً مرئياً لها في مكان خاص بغير رضاها، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلت المجني عليها «ن. م. أ» 15 عاماً بشهادتها حيث أنها أتت لمحل الواقعة (المحل) الخاص بالمتهم "الخياط" وذلك لإعادة قياس الثياب المودوعة الية سلفاً لهندمتها وبدلوفها الغرفة المعدة لذلك، وما أن حسرت ملابسها عنها حتى انكشف بصرها لهاتف محمول موضوع بإحدي جوانب الغرفة،فدخلها الشك والريبة ولما تفحصته تبين انه خاص بالمتهم ومظبوط علي وضع التصوير فبادرت بوقف التسجيل القائم وأرسلت المقطع إلى هاتفها الخاص، ثم عمدت بعد ذلك لمحوه من هاتف المتهم ، وانصرفت على الفور وأبلغت ذويها "الشاهدين الثاني والثالث" بما استبان لها من فعل المتهم.



وشهد الشاهد الثاني والثالث بذات مضمون سابقيها،وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من والد الطالبة «ن. م. م ،16 عاما »،اتهم فيه «ترزي حريمي» بشارع المديرية القديمة،بالمنصورة، بقيامه بتصوير نجلته خلسة عن طريق وضع هاتفه المحمول في غرفة تغيير الملابس الملحقة بالمحل، أثناء قيامها بتغيير ملابسها، حيث اكتشفت الفتاة وجود الهاتف داخل الغرفه وقيامه بالتصوير .