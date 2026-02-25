رسائل حازمة من محافظ دمياط لرؤساء المدن: لا تهاون في إزالة التعديات

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد.



وشهد الاجتماع استعراض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمتوقف منها لدى اللجان الفنية والجهة الإدارية، وموقف المتغيرات المكانية، وكذلك الموجة الـ28 لإزالة التعديات، وموقف متأخرات المراكز التكنولوجية والإدارات الداخلية بالمراكز والمدن، وأيضًا موقف معاملات قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، فضلًا عن نسب التعامل مع شكاوى البوابة الحكومية، والرد على الإفادة التنظيمية، وطلبات التقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وناقش المحافظ الموقف الخاص بكل ملف داخل المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة الدفع بوتيرة العمل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة، والاهتمام بالشارع، وتحقيق أعلى نسب إنجاز في جميع الملفات المطروحة، مؤكدًا متابعته الدورية لتلك الجهود.