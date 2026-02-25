هالة من النور.. أحمد ماهر ينهار في البكاء أثناء حديثه عن رؤيته لسيدنا النبي

حل الفنان أحمد ماهر، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

وروى احمد ماهر كواليس وتفاصيل رؤيته للنبي محمد في المنام، قائلا:" كنت بعمل مسلسل اسمه على هامش السيرة وفي يوم لما رجعت من التصوير ولما نمت حلمت إن السما سجدت ونزلت فوق سطح بيتنا ".



ودخل في نوبة من البكاء على الهواء قائلا:" أنا كنت أمشي على النجوم وفي أخر سطح بيتنا رأيت هالة من النور وقلبي كلمني وقالي ده حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ".

وتابع أحمد ماهر :" لما عرفت كده كنت فرحان جدا ولما صحيت رحت لأمي عشان اخبرها وقالتلي اسكت ومتقولش لحد عشان تزور النبي ".