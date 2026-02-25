قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعزيز التوعية الرقمية لضمان تنشئة اجتماعية سليمة للأطفال.. ندوة بإعلام الداخلة

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ،  اليوم ندوة توعوية تحت عنوان " وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للأطفال" ،  وجاءت الندوة ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات  تحت رعاية رئيس القطاع  الدكتور أحمد يحيى، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد ، تحت شعار  " حمايتهم واجبنا " ، والتي تستهدف نشر الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة. 

حاضر في الندوة الأستاذ الدكتور ماهر محمد صالح أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، واستضافتها مدرسة مركز بلاط الثانوية العامة في حضور لفيف من طلبة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور.

وأوضح المحاضر أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عنصرا أساسيا في حياة الأطفال حيث تجاوز تأثيرها مجرد الترفيه لتشمل التنشئة الإجتماعية والتفاعل الثقافي والتعلم ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي تؤثر بشكل مزدوج على تنشئة الأطفال فبينما توفر فرصا للتعلم وتطوير المهارات التفاعلية ، فإن استخدامها المفرط وغير المراقب يؤدي إلى الإدمان والعزلة وضعف المهارات الاجتماعية الحقيقية ، إضافة إلى  مخاطر المحتوى غير الآمن والتنمر الإليكتروني ، الأمر الذي يستوجب رقابة أسرية ووضع حدود زمنية للحفاظ على صحتهم العقلية والنفسية.

وأضاف: لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير إيجابي على التنشئة من خلال تطوير المهارات المعرفية والتعلم حيث توفر التطبيقات التعليمية والألعاب التفاعلية فرصة لتنمية القدرات الإبداعية لدى الطفل، كما تساعد على تعزيز التواصل حيث تساعد على تواصل الأطفال مع أقرانهم وتبادل الأفكار وبناء صداقات ، في الوقت  ذاته تسهل للأطفال الوصول للمعلومات وزيادة مداركهم الثقافية والمعرفية. 

وتابع المحاضر: لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا آثار سلبية على التنشئة من بينها الأضرار الصحية الجسدية والنفسية، والتأثر بسلوكيات وأفكار غير مناسبة للثقافة وقيم المجتمع نتيجة المحتوى غير المنضبط ، بالإضافة للتأثير السلبي على التحصيل الدراسي نتيجة الشتات الذهني وفقدان التركيز.

وقدم المحاضر العديد من النصائح للحصول على تنشئة آمنة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أهمها الرقابة الأبوية من خلال مراقبة المحتوى الذي يشاهده الطفل وتحديد فترات الاستخدام، مؤكدا في هذا الصدد على تعزيز الأنشطة البديلة من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة والقراءة ، مشددا كذلك على أهمية التوعية الرقمية التي تتضمن تعليم الأطفال مخاطر الإنترنت وكيفية التعامل مع المحتويات غير اللائقة .

كما أكد المحاضر على تعزيز التواصل الأسري من خلال قضاء وقت ممتع ومفيد مع الأطفال للحد من لجوئهم إلى العالم الافتراضي وعدم رضاء الأبوين ببقاء أبنائهم منعزلين لساعات ومشغلين بوسائل التواصل دون التدخل والمراقبة.

وأشار المحاضر إلى أن عملية التنشئة من أهم المهام التي تمارسها الأسرة كونها المسؤولة عن المتابعة والمراقبة ، مشيرا إلى أن هذه المهمة تزداد صعوبة في العصر الحالي في ظل انتشار وسائل التواصل  الحديثة وإدمان الأطفال عليها .

وكانت الندوة قد توصلت إلى عدد من التوصيات ،  من أهمها تحديد أوقات زمنية يومية لاستخدام الأجهزة  المحمولة لتقليل مخاطر الإدمان ، وتعزيز التوعية الرقمية من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التوعية ، لتعليم الأطفال  التمييز بين المعلومة الصحيحة والمزيفة والتركيز على الاستفادة من إيجابيات وسائل التواصل الحديثة، كما أوصت الندوة بتفعيل الرقابة الأبوية من خلال استخدام تطبيقات وأدوات للتحكم في المحتوى ومراقبة النشاط .
أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد ، في حضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع.

