نائب محافظ الوادي الجديد يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

شهد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد فعاليات الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف.

وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة عكست عراقة الأزهر الشريف وريادته؛ حيث استُهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات قرآنية ، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول مسيرة الأزهر الشريف في خدمة العلم والدعوة ، وتسليط الضوء على جهود قطاع المعاهد الأزهرية والوعظ في خدمة كتاب الله، ونشر المنهج القويم، إلى جانب استعراض نماذج نسائية مضيئة ودور بيت العائلة المصرية، وأبناء الأزهر في دولة التلاوة، ورعاية الطلاب الوافدين.

وفي كلمته خلال الاحتفال؛ أكد نائب محافظ الوادي الجديد أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والاعتدال، وحصنًا راسخًا في مواجهة التحديات وتقدير العلماء ، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأزهرية بما يدعم جهود بناء الوعي وترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى النشء والشباب. كما ثمّن الدور الدعوي والتعليمي الذي تضطلع به المنطقة الأزهرية وقطاع الوعظ في نشر صحيح الدين وتعزيز مفاهيم الوسطية والتسامح.

واختُتمت الفعاليات بفقرة إنشادية دينية عبّرت عن الأجواء الروحانية للشهر الفضيل، وسط إشادة الحضور بمستوى التنظيم وتكامل الرسائل التوعوية التي حملها الاحتفال.