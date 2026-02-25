قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
نائب محافظ الوادي الجديد يشهد الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد فعاليات الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف.

وتضمن الاحتفال  فقرات متنوعة عكست عراقة الأزهر الشريف وريادته؛ حيث استُهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات قرآنية ، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول مسيرة الأزهر الشريف في خدمة العلم والدعوة ، وتسليط الضوء على جهود قطاع المعاهد الأزهرية والوعظ في خدمة كتاب الله، ونشر المنهج القويم، إلى جانب استعراض نماذج نسائية مضيئة ودور بيت العائلة المصرية، وأبناء الأزهر في دولة التلاوة، ورعاية الطلاب الوافدين.

وفي كلمته خلال الاحتفال؛ أكد نائب محافظ الوادي الجديد أن الأزهر الشريف سيظل منارةً للعلم والاعتدال، وحصنًا راسخًا في مواجهة التحديات وتقدير العلماء ، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسات الأزهرية بما يدعم جهود بناء الوعي وترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى النشء والشباب. كما ثمّن الدور الدعوي والتعليمي الذي تضطلع به المنطقة الأزهرية وقطاع الوعظ في نشر صحيح الدين وتعزيز مفاهيم الوسطية والتسامح.

واختُتمت الفعاليات بفقرة إنشادية دينية عبّرت عن الأجواء الروحانية للشهر الفضيل، وسط إشادة الحضور بمستوى التنظيم وتكامل الرسائل التوعوية التي حملها الاحتفال.

