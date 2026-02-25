هدية جهاز مستقبل مصر.. توزيع 1000 كرتونة رمضان على عمال النظافة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وصول سيارات كراتين رمضان المجانية المقدمة هدية من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بإجمالي 1000 كرتونة مواد غذائية ، ووجه بتوزيعهم علي عمال النظافه بنطاق المحافظه .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين محمد مغربي نائب المحافظ .

وأكد محافظ الدقهلية أن المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة وجهاز مستقبل مصر، وتجسيدًا لحرص مؤسسات الدولة على دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لتحقيق التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.

ووجّه ' مرزوق" بسرعة الانتهاء من إجراءات التوزيع، على أن يتم تسليم الكراتين إلى عمال منظومة النظافة بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء، تقديرًا لجهودهم المتواصلة ودورهم الحيوي في الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لجهاز مستقبل مصر على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أن ما يقدمه الجهاز يمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين مؤسسات الدولة في دعم المواطنين.

كما أشاد بالدور الوطني الذي يقوم به عمال منظومة النظافة، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، وأن المحافظة حريصة على دعمهم وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.