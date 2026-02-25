الدقهلية: 143.2مليون جنيه تم صرفها لمشروعات شباب الخريجين حتى الآن

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعتين 207,208 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر يناير، وذلك باجمالي مبلغ مليون و830 ألف جنيه، موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 37 شابا وشابة(14 من الذكور - 23 من الإناث)، وبذلك يكون اجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه بلغت 143مليونا، و213 ألف جنيه، استفاد منها 13810شاب وفتاة منهم ( 6549 ذكور - 7261إناث).

جاءت موافقة "مرزوق" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.