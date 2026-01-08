قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يقرر صرف كامل حصص أسمدة القمح والمحاصيل الشتوية فورا

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف كامل المقررات السمادية لكل المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا هاما، وفي ضوء تزايد المساحة المنزرعة بالمحصول.

وشدد وزير الزراعة، على أن يتم صرف الأسمدة لكل المزارعين الذين يملكون "كارت فلاح" ساريًا، دون المطالبة بإحداثيات، شريطة ألا يكون قد تحرر ضدهم محاضر تعدٍّ على الأرض الزراعية أو سرقة تيار كهربائي.

ووجه فاروق، مديري مديريات الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية، بالتنبيه على كل الجمعيات الزراعية، بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات الصرف الخاصة بالموسم الشتوي 2025-2026، وفقا للمنظومة.

وشدد الوزير على الالتزام الكامل بتوفير الأسمدة للمزارعين، مع الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها، وعدم فرض أي زيادات أو ربط عمليات الصرف بشراء منتجات أخرى.

وحذر الوزير من أي تلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة، وستضرب بيدٍ من حديد ضد محاولات تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء أو التعدي على حقوق الفلاحين، مع تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو مخالفات.

وفي سياق متصل، تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة شكر من مزارعي جمعية العيساوية بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، بعد استجابته الفورية وتكليف وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بسرعة فحص شكاوى المزارعين، _والتي تلقاها عبر هاتفه_، وصرف أسمدة النترات من الجمعية، بعد معاناتهم من عدم صرف المقررات الخاصة بهم على مدار شهر ونصف.

وقال المزارعون إن ما حدث ليس مجرد حل لمشكلة سماد، بل رسالة طمأنة لكل فلاح مصري:"حقك محفوظ… وصوتك مسموع".

وزير الزراعة المقررات السمادية المحاصيل الشتوية الاستراتيجية القمح مديريات الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

ترشيحاتنا

ارشيفيه

حملت منه سفاحا.. إحالة أوراق المتهم بالتعدي على شقيقة زوجته بالمنصورة للمفتي

محكمة

المشدد لعامل لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة بالقليوبية

جانب من الحادث

سايق بسرعة جنونية.. طفل يدهس عاملتي نظافة أسفل عجلات سيارة في سكن مصر.. صور

بالصور

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد