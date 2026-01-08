وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة ، مشيرا إلى أن استثمارات الدواجن في مصر تخطت 100 مليار جنيه.

وقال علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن زيادة أسعار الدواجن مؤقتة وستعود لقيمتها الحقيقية، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الدواجن في مصر.

وتابع وزير الزراعة، أنه نساند صغار المنتجين للحفاظ على الأسواق، مؤكدا أنه نثمن رؤية الرئيس السيسي لتطوير القطاع الزراعي.

وأشار علاء فاروق إلى أن وزارة الزراعة تضع دعم صناعة الدواجن على رأس أولوياتها، مؤكداً على، الدعم الدائم والمستمر للاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره الشريك الأساسي في هذا القطاع، والحرص الكامل على حقوق صغار المربين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لضمان استمرارهم في منظومة الإنتاج.