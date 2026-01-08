مكافحة المنشطات: لو عملنا تحليل تعاطي الحشيش ولقينا اللاعب مدمن بياخد عقوبة مخففة

أكد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أنه إذا تم إجراء تحليل منشطات لأي لاعب خارج فترات المسابقات الرياضية لا يتم إجراء تحليل تعاطي مخدر الحشيش له.

وقال حازم خميس في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" أثناء المسابقات الرياضية إذا ثبت تعاطي اللاعب لمخدر الحشيش يكون هناك عقوبة تتخذ ضد اللاعب ".

وتابع حازم خميس :" الهدف من الكشف عن تعاطي المنشطات هو الوصول إلى رياضة نظيفة ".

واكمل حازم خميس :" لو عملنا تحليل تعاطي مخدر الحشيش أثناء المسابقات الرياضية ولقينا اللاعب مدمن حشيش بياخد عقوبة مخففة ولو مش مدمن حشيش بياخد عقوبة مغلظة ".

ولفت حازم خميس :" بنحاول تكون كل المعلومات الخاصة بملف لمنشطات متاح للجميع"، مضيفا:" نحن نلتزم بالكود الدولي في الكشف عن المنشطات ".