سر خضوع تريزيجيه لـ تحليل المنشطات بعد مباراة مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية

شهد معسكر منتخب مصر عقب مباراة زيمبابوي كواليس ساخنة وتطورات لافتة، بعد الفوز الصعب بنتيجة 2–1 في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث خضع محمود حسن تريزيجيه لإجراء تحليل منشطات بقرار مفاجئ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف فور نهاية اللقاء.

وكشف مصدر داخل بعثة المنتخب أن اختيار تريزيجيه للخضوع لتحليل المنشطات جاء ضمن الإجراءات الروتينية العشوائية التي يطبقها كاف في جميع البطولات القارية، دون وجود أي شبهة أو ملاحظة فنية أو طبية على اللاعب، مؤكدًا أن الأمر طبيعي ومتكرر ولا يثير أي قلق.

الالتزام بكافة التعليمات الطبية

وأضاف المصدر أن تريزيجيه التزم بكافة التعليمات الطبية فور دخوله غرفة الكشف، وأنهى الإجراءات بهدوء تام دون حدوث أي أزمات أو اعتراضات، في أجواء اتسمت بالانضباط الكامل، ليغلق الملف سريعًا داخل معسكر الفراعنة.

التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا

وفي سياق آخر، بدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التحضير مبكرًا لمواجهة جنوب أفريقيا المقبلة، حيث استقر على إجراء تغييرات في التشكيل والدفع بثلاثة لاعبين جدد، في إطار سعيه لزيادة الفاعلية الفنية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة زيمبابوي، خاصة على مستوى الشق الهجومي والانتشار داخل الملعب.

الجاهزية البدنية والفنية

ويرى الجهاز الفني أن بعض العناصر الأساسية لم تصل بعد إلى الجاهزية البدنية والفنية الكاملة، في ظل ضغط المباريات وطبيعة الأجواء التنافسية القوية، ما دفع حسام حسن للتفكير في منح الفرصة لعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، وتحقيق التوازن داخل التشكيل الأساسي.

سياسة التدوير المحسوب

ويأتي هذا التحرك من المدير الفني في إطار سياسة التدوير المحسوب داخل المجموعة، مع إدراكه لصعوبة المنافسة ورغبة جميع المنتخبات في حسم بطاقات التأهل مبكرًا، خاصة بعد الدروس التي خرج بها المنتخب من مباراة الافتتاح، والتي كشفت أن طريق البطولة لن يكون سهلًا.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في أن تسهم التغييرات المنتظرة في تقديم أداء أكثر استقرارًا أمام جنوب أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص الفراعنة في التأهل للدور الثاني، وتؤكد طموحهم في المنافسة بقوة على اللقب القاري.