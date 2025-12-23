قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر خضوع تريزيجيه لـ تحليل المنشطات بعد مباراة مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية

تريزيجيه
تريزيجيه
إسلام مقلد

شهد معسكر منتخب مصر عقب مباراة زيمبابوي كواليس ساخنة وتطورات لافتة، بعد الفوز الصعب بنتيجة 2–1 في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث خضع محمود حسن تريزيجيه لإجراء تحليل منشطات بقرار مفاجئ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف فور نهاية اللقاء.

وكشف مصدر داخل بعثة المنتخب أن اختيار تريزيجيه للخضوع لتحليل المنشطات جاء ضمن الإجراءات الروتينية العشوائية التي يطبقها كاف في جميع البطولات القارية، دون وجود أي شبهة أو ملاحظة فنية أو طبية على اللاعب، مؤكدًا أن الأمر طبيعي ومتكرر ولا يثير أي قلق.

الالتزام بكافة التعليمات الطبية

وأضاف المصدر أن تريزيجيه التزم بكافة التعليمات الطبية فور دخوله غرفة الكشف، وأنهى الإجراءات بهدوء تام دون حدوث أي أزمات أو اعتراضات، في أجواء اتسمت بالانضباط الكامل، ليغلق الملف سريعًا داخل معسكر الفراعنة.

التحضير لمواجهة جنوب إفريقيا

وفي سياق آخر، بدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التحضير مبكرًا لمواجهة جنوب أفريقيا المقبلة، حيث استقر على إجراء تغييرات في التشكيل والدفع بثلاثة لاعبين جدد، في إطار سعيه لزيادة الفاعلية الفنية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة زيمبابوي، خاصة على مستوى الشق الهجومي والانتشار داخل الملعب.

الجاهزية البدنية والفنية

ويرى الجهاز الفني أن بعض العناصر الأساسية لم تصل بعد إلى الجاهزية البدنية والفنية الكاملة، في ظل ضغط المباريات وطبيعة الأجواء التنافسية القوية، ما دفع حسام حسن للتفكير في منح الفرصة لعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، وتحقيق التوازن داخل التشكيل الأساسي.

سياسة التدوير المحسوب

ويأتي هذا التحرك من المدير الفني في إطار سياسة التدوير المحسوب داخل المجموعة، مع إدراكه لصعوبة المنافسة ورغبة جميع المنتخبات في حسم بطاقات التأهل مبكرًا، خاصة بعد الدروس التي خرج بها المنتخب من مباراة الافتتاح، والتي كشفت أن طريق البطولة لن يكون سهلًا.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في أن تسهم التغييرات المنتظرة في تقديم أداء أكثر استقرارًا أمام جنوب أفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرص الفراعنة في التأهل للدور الثاني، وتؤكد طموحهم في المنافسة بقوة على اللقب القاري.

منتخب مصر زيمبابوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

محمد عبد الحميد

معلومات صادمة عن سبب وفاة الماكير محمد عبد الحميد

أرشيفية

خطوبة تنتهي في المحكمة.. صيني يقاضي خطيبته لأنها تأكل كثيرًا

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد